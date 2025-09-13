മാരുതി സുസുകിക്ക് തിരിച്ചടി; എൻജിൻ തകരാറുള്ള കാർ വിറ്റ കേസിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴ
മണ്ണാർകുടി സ്വദേശിയായ കരുണാനിധി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് വിധി. നിർമാണത്തിലെ അപാകത കാരണമാണ് കാറിന് തകരാർ സംഭവിച്ചതെന്ന് മെക്കാനിക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു.
Published : September 13, 2025 at 4:52 PM IST
തിരുവാരൂർ (തമിഴ്നാട്): എൻജിൻ തകരാറുള്ള കാർ വിറ്റ കേസിൽ മാരുതി സുസുകിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴ. തിരുവാരൂർ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ്റേതാണ് വിധി. നഷ്ടപരിഹാര തുകയായ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉപഭോക്താവിന് നൽകാനും കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു.
മണ്ണാർകുടി, മധുക്കൂർ സ്വദേശിയായ 70 വയസ്സുകാരനായ കരുണാനിധിയാണ് പരാതിക്കാരൻ. കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയ് 14ന് തഞ്ചാവൂരിലെ പിഎൽഎ മോട്ടോഴ്സിൽനിന്ന് ഇദ്ദേഹം 6,59,447 രൂപക്ക് മാരുതി സെലേറിയോ കാർ വാങ്ങി. ഇതിന് പുറമെ രണ്ട് വർഷത്തെ സാധാരണ വാറൻ്റിക്കുപുറമെ 10,280 രൂപ അധികം നൽകി മൂന്ന് വർഷത്തേക്കോ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിനോ അധിക വാറൻ്റിയും അദ്ദേഹം വാങ്ങി.
കാർ വാങ്ങി ഓടിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾത്തന്നെ എൻജിൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് അസാധാരണ ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇതേ ദിവസംതന്നെ മാരുതി സുസുകിയുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ സർവീസിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇ-മെയിൽ അയച്ചു. തുടർന്ന്, ജൂൺ 21ന് സൗജന്യ സർവീസിനായി തഞ്ചാവൂരിലെ പിഎൽഎ മോട്ടോഴ്സിൽ കാർ നൽകി. പരിശോധിച്ച കമ്പനി ടെക്നീഷ്യൻ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചെന്ന് കരുണാനിധിയെ അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ, കാറിൽനിന്ന് വീണ്ടും ശബ്ദം കേട്ടുതുടങ്ങിയതോടെ സെപ്റ്റംബർ 10നും 16നും അദ്ദേഹം വീണ്ടും സർവീസിനായി കാർ നൽകി. ഓരോ തവണയും പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുവെന്ന് ടെക്നീഷ്യൻ അറിയിച്ചെങ്കിലും ശബ്ദം കൂടിക്കൂടി വന്നു. ഒടുവിൽ മനംനൊന്ത് കരുണാനിധി തിരുവാരൂർ ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷനിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
മാരുതി സുസുകി കേസിൽ ഹാജരായപ്പോൾ, കാറിന് നിർമാണ അപാകതകളൊന്നും ഇല്ലെന്നും പരാതിക്കാരൻ പറയുന്ന ശബ്ദം എസിയിൽനിന്ന് വരുന്ന സാധാരണ ശബ്ദമാണെന്നും വാദിച്ചു. കാർ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പരാതിക്കാരൻ അത് നന്നായി ഓടിച്ചുനോക്കി തൃപ്തനാകണമായിരുന്നെന്നും അവർ വാദിച്ചു. കാർ ഡെലിവറിക്ക് മുൻപ് നന്നായി പരിശോധിച്ചിരുന്നുവെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊന്നും അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഓരോ സർവീസിന് ശേഷവും കാർ ഓടിച്ചുനോക്കിയ ശേഷമാണ് കരുണാനിധി കാർ കൊണ്ടുപോയതെന്നും അവർ വാദിച്ചു.
പരാതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച കമ്മിഷൻ, ഒരു അഭിഭാഷകനെ കമ്മിഷണറായി നിയമിച്ച് ഒരു കാർ മെക്കാനിക്കിനെ കൊണ്ട് വാഹനം പരിശോധിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. തുടർന്ന്, കാർ പരിശോധിച്ച മെക്കാനിക് കാറിലെ ശബ്ദം നിർമാണ വൈകല്യം കാരണമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകി.
റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവാരൂർ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ മോഹൻദാസ്, അംഗം ബാലു എന്നിവർ ചേർന്ന് വിധിന്യായത്തിൽ പിഎൽഎ മോട്ടോഴ്സിനെ കേസിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. കൂടാതെ, കാറിൻ്റെ നിർമാതാക്കളായ മാരുതി സുസുകി, കാർ തിരികെ എടുക്കാനും മാനസിക വിഷമത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും കാറിൻ്റെ വിലയായ 6,59,447 രൂപയും നിയമപരമായ ചെലവുകൾക്കും മെക്കാനിക്കിൻ്റെ ഫീസിനുമായി 19,800 രൂപയും പരാതിക്കാരനായ കരുണാനിധിക്ക് നൽകാനും ഉത്തരവിട്ടു.
Also Read:- ജിഎസ്ടി കുറച്ചതോടെ ഹോണ്ടയുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് 18,887 രൂപ വരെ വിലക്കുറവ്: ഓരോ മോഡലുകളുടെയും പുതിയ വില അറിയാം