ആശ്രിത നിയമന ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കാനാവില്ല, വിവാഹിതയായ സ്‌ത്രീക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി - COMPASSIONATE APPOINTMENT

അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് 11 വർഷം കഴിഞ്ഞെന്നും അതിനാൽ അവരുടെ അവകാശവാദം ഇനി പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു

Allahabad High Court (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 6:24 PM IST

ലക്‌നൗ: വിവാഹിതയായ മകൾക്ക് ആശ്രിത നിയമനത്തിനുള്ള ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ദിയോറിയയിൽ നിന്നുള്ള ചന്ദാദേവി എന്ന യുവതി സമർപ്പിച്ച പ്രത്യേക അപ്പീൽ പരിഗണിക്കവെയാണ് ജസ്റ്റിസ് മനോജ് കുമാർ ഗുപ്‌ത, ജസ്റ്റിസ് റാം മനോഹർ നാരായൺ മിശ്ര എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഹർജിക്കാരൻ്റെ വാദം പുനഃപരിശോധിച്ച് എട്ട് ആഴ്‌ചക്കുള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഡിയോറിയ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസറോട് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

ചന്ദാ ദേവിയുടെ പിതാവ് സമ്പൂർണാനന്ദ് പാണ്ഡെ ഭട്‌പർ റാണി ഗജ്ഹദ്വയിലെ പ്രീപ്രൈമറി സ്‌കൂളിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ 2014-ൽ സർവീസിലിരിക്കെ മരിച്ചു. തുടർന്ന് മകൾ ചന്ദ ആശ്രിത നിയമനത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ 2016 ഡിസംബറിൽ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു. വിവാഹിതയായതിനാൽ 2000 സെപ്റ്റംബർ 4 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അവർ യോഗ്യരല്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തുടർന്ന് ചന്ദ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 2025 മെയ് മാസത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അവരുടെ ഹർജി തള്ളി. തുടർന്നു നടന്ന പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം വിവാഹിതയായ മകൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും ഭർത്താവ് തൊഴിൽ രഹിതനാണെന്നും ചന്ദ പിതാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു എന്നും തെളിയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ കോടതി ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ 2014-ൽ ചന്ദയുടെ പിതാവ് മരിച്ച് ഏകദേശം 11 വർഷം പിന്നിട്ടതിനാൽ അവരുടെ അവകാശവാദം ഇനി പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.

തുടർന്ന് ചന്ദ ഡിവിഷൻ ബഞ്ചിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്‌തു. വാദങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം പിതാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം പരിശോധിക്കാതെ വിവാഹിത ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അവകാശവാദം നിരസിച്ചുവെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിവാഹിതയാണെന്ന കാരണം നിയമനത്തിന് അയോഗ്യതയല്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ 2016-ൽ ചന്ദയുടെ അവകാശവാദം തള്ളിയ ഉടൻ തന്നെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

