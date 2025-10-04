ETV Bharat / bharat

Representative image (ETV Bharat)
October 4, 2025

വിസിനഗരം: ഇവിടെ കല്യാണം, അവിടെ പാലുകാച്ച് അഴകിയ രാവണനിലെ ശ്രീനിവാസന്‍റെ പ്രശസ്‌തമായ ഡയലോഗ് ഓര്‍മ്മ വരുന്നുണ്ട് തലക്കെട്ട് കണ്ടപ്പോള്‍ അല്ലേ? തെറ്റി എഴുതിപ്പോയതാകുമെന്നല്ലേ ഇപ്പോള്‍ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അങ്ങനയല്ല. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒരു നാട് പിന്തുടരുന്ന ഒരു ആചാരമാണിത്.

Also Read: പ്രേത നഗരങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കാന്‍ സമഗ്ര പദ്ധതിയുമായി സര്‍ക്കാര്‍; മനുഷ്യരുപേക്ഷിച്ച പത്ത് ഗ്രാമങ്ങള്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ മുഖം മിനുക്കും

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിസിനഗരം ജില്ലയില്‍ ശൃംഗവരപൂക്കോട്ടയിലെ ആര്യ വൈശ്യ കുടുംബങ്ങളിലെ വിവാഹച്ചടങ്ങുകളെല്ലാം- സദ്യയടക്കം ഗ്രാമത്തില്‍ തന്നെ നടക്കും. പക്ഷേ വിവാഹത്തിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ചടങ്ങായ താലികെട്ട് ഗ്രാമാതിര്‍ത്തിക്ക് പുറത്ത് എവിടെ വച്ചെങ്കിലുമാകും നടക്കുക.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

താലികെട്ടിന് മുഹൂര്‍ത്തമാകുമ്പോള്‍ വരനും വധുവും പുരോഹിതന്‍മാരും ഗ്രാമാതിര്‍ത്തി കടന്ന് പോകുന്നു. അവിടെ വച്ച് വിവാഹബന്ധത്തിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്ന താലി കെട്ട് നടക്കുന്നു. താലി കെട്ട് ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാല്‍ വധൂവരന്‍മാരും സംഘവും തിരിച്ച് ഗ്രാമത്തിലെത്തുന്നു. ബാക്കിയുള്ള സംഗീതവും നൃത്തവും അനുഗ്രഹങ്ങളും വിഭവ സമൃദ്ധമായ വിരുന്നും എല്ലാം ഇവിടെ തുടരുന്നു.

ഈ അസാധാരണ ആചാരത്തിന് പിന്നില്‍ ആഴത്തില്‍ വേരോട്ടമുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്‍റെ കഥയുണ്ട്. ഗ്രാമദേവതയുടെ ശാപമാണ് ഇതിന് പിന്നില്‍. എരുകമ്മ പെരന്തലു എന്ന ദേവിയുടെ ശാപമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടുത്തെ യുവാക്കളുടെ താലികെട്ട് ചടങ്ങ് ഗ്രാമത്തിന് പുറത്ത് നടത്താന്‍ കാരണം. ഇവിടെ വച്ച് താലികെട്ട് നടത്തിയാല്‍ അത് ദേവിയ്ക്ക് ഇഷ്‌ടമാകില്ലെന്നും ദൗര്‍ഭാഗ്യങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുമെന്നുമാണ് വിശ്വാസം. അത് കൊണ്ട് ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് താലികെട്ട് ഗ്രാമത്തിന് പുറത്ത് വച്ച് വടത്തുന്നത്. ഏതാണ്ട് നൂറിലേറെ വര്‍ഷമായി ഈ ആചാരം തുടര്‍ന്ന് പോരുന്നു.

പുത്തന്‍കാലത്ത് ഇതിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മിക്ക കുടുംബങ്ങളും പരമ്പരാഗത രീതി വിശ്വാസത്തോടെ പിന്തുടരുന്നു. ചിലര്‍ മുഴുവന്‍ ചടങ്ങുകളും ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍ ഭൂരിഭാഗവും വര്‍ഷങ്ങളായി തുടരുന്ന വിശ്വാസം പിന്തുടരാനാണ് താത്‌പര്യപ്പെടുന്നത്.

കാര്യങ്ങള്‍ കുറച്ച് എളുപ്പമാക്കാനായി ശൃംഗവരപ്പൂക്കോട്ടയില്‍ നിന്ന് കേവലം അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ അപ്പുറമുള്ള ധര്‍മ്മവരം ഗ്രാമത്തില്‍ വാസവി കല്യാണ മണ്ഡപം നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലെ ഒരു വ്യവസായി തന്‍റെ മകളുടെ വിവാഹം വീട്ടില്‍ വച്ചാണ് നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ താലികെട്ട് ചടങ്ങ് ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള ശംബല്‍ നഗരി ആശ്രമത്തിലാണ് നടത്തിയതെന്നും ആചാരവും ഭക്തിയും കലര്‍ന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്നും ഇവിടുത്തെ വിവാഹങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ ആരംഭിക്കുകയും ഗ്രാമാതിര്‍ത്തിക്ക് പുറത്ത് വച്ച് താലികെട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള ആചാരം ഇന്നും ഇവര്‍ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു.

