സൗത്ത് പവർ ലിസ്റ്റ്-100 ൽ ഇടംപിടിച്ച് മാർഗദർശി എംഡി ശൈലജ കിരൺ; ബിസിനസ് രംഗത്തെ മികച്ച സംഭാവനക്കുള്ള അംഗീകാരം

സൗത്ത് പവർ ലിസ്റ്റ് 100ൽ ഇടംപിടിച്ച് മാർഗദർശി ചിറ്റ്സ് ഫണ്ട് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശൈലജ കിരണ്. ബിസിനസ് രംഗത്തെ മികച്ച നേട്ടങ്ങള്ക്കുള്ള ആദരം. കഠിനാധ്വാനം വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയെന്ന് ശൈലജ കിരണ്.
Published : September 5, 2025 at 9:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഔട്ട്ലുക്ക് ഇന്ത്യ മാഗസിനുമായി സഹകരിച്ച് SAIBA തയാറാക്കിയ സൗത്ത് പവർ ലിസ്റ്റ് 100ൽ ഇടംപിടിച്ച് മാർഗദർശി ചിറ്റ്സ് ഫണ്ട് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശൈലജ കിരണ്. തെലങ്കാന ഐടി, വ്യവസായ മന്ത്രി ശ്രീധർ ബാബു പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം കൈമാറി. കല, ബിസിനസ്, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ ആദരിക്കുന്നതാണ് സൗത്ത് പവർ ലിസ്റ്റ് 100.
ദുബായിൽ നടക്കുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ വീക്കെൻഡ് 2025 ചടങ്ങിലാണ് അതത് മേഖലകളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തികളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്തു വിട്ടത്. മാർഗദർശി ചിറ്റ്സ് ഫണ്ട് സ്ഥാപനത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റിയതിനാണ് ശൈലജ കിരണിന് അവാർഡ് നൽകിയത്.
ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിലും അവർ നടത്തുന്ന സ്ഥിരമായ ശ്രമങ്ങളും പ്രശംസ ഏറ്റവാങ്ങി. തെലങ്കാന തൊഴിൽ വികസന മന്ത്രി വിവേക്, സിനിമാ താരങ്ങളായ ശ്രിയ ശരൺ, മഞ്ചു ലക്ഷ്മി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
'റാമോജി റാവുവിൻ്റെ മരുമകളായാണ് ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അതിന് മുൻപുതന്നെ വിവാഹ ശേഷവും ജോലിയിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഭാവി ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർ അതിന് തടസം നിന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് എന്തുതന്നെ ആയാലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ വിജയം കൈവരിക്കാനാകും' എന്ന് ശൈലജ കിരണ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങികൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
'ഇന്ന് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് മാർഗദർശി സേവനം നൽകുന്നുണ്ട്. 12,000 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസാണ് ഒരു വർഷം നടക്കുന്നത്. എല്ലാം വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. ഒപ്പം കുടുംബത്തിൻ്റെയും മക്കളുടെയും പിന്തുണ കൂടെയുണ്ട്.
എല്ലാറ്റിനുമുപരി പല വെല്ലുവിളികളും നേരിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ നിന്ന ഉപഭോക്താക്കളോടും ഈ അംഗീകാരത്തിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ നന്നായി നയിച്ചാൽ മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏറ്റെടുക്കുന്ന പല സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് നിറവേറ്റുന്നത്; എന്നും ശൈലജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മറ്റ് അവാർഡ് ജേതാക്കൾ
ശൈലജ കിരണ് കൂടാതെ ബയോളജിക്കൽ-ഇയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരായ മഹിമ ദത്ല, പൂർണിമ, വിആർഎൽ ഗ്രൂപ്പ് എംഡി ഡോ. ആനന്ദ് ശങ്കേശ്വർ, സ്വസ്തിക് മസാലസ് എംഡി എവി ദ്വാരകാനാഥ്, നാരായണ വിദ്യാസംസ്ഥാൻ ഡയറക്ടർ ഡോ. സിന്ധുര, ബിഗ് സി സ്ഥാപകൻ ബാലു ചൗധരി എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.
