ETV Bharat / bharat

സൗത്ത് പവർ ലിസ്റ്റ്-100 ൽ ഇടംപിടിച്ച് മാർഗദർശി എംഡി ശൈലജ കിരൺ; ബിസിനസ് രംഗത്തെ മികച്ച സംഭാവനക്കുള്ള അംഗീകാരം

സൗത്ത് പവർ ലിസ്റ്റ് 100ൽ ഇടംപിടിച്ച് മാർഗദർശി ചിറ്റ്സ് ഫണ്ട്‌ മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ ശൈലജ കിരണ്‍. ബിസിനസ് രംഗത്തെ മികച്ച നേട്ടങ്ങള്‍ക്കുള്ള ആദരം. കഠിനാധ്വാനം വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയെന്ന് ശൈലജ കിരണ്‍.

SAILAJA KIRON SOUTH POWER LIST 100 ramoji group MARGADARSI CHIT FUNDS
Margadarsi MD Sailaja Kiron being felicitated (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2025 at 9:05 PM IST

2 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: ഔട്ട്‌ലുക്ക് ഇന്ത്യ മാഗസിനുമായി സഹകരിച്ച് SAIBA തയാറാക്കിയ സൗത്ത് പവർ ലിസ്റ്റ് 100ൽ ഇടംപിടിച്ച് മാർഗദർശി ചിറ്റ്സ് ഫണ്ട്‌ മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ ശൈലജ കിരണ്‍. തെലങ്കാന ഐടി, വ്യവസായ മന്ത്രി ശ്രീധർ ബാബു പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ പുരസ്‌കാരം കൈമാറി. കല, ബിസിനസ്, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ ആദരിക്കുന്നതാണ് സൗത്ത് പവർ ലിസ്റ്റ് 100.

ദുബായിൽ നടക്കുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ വീക്കെൻഡ് 2025 ചടങ്ങിലാണ് അതത് മേഖലകളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തികളുടെ ലിസ്‌റ്റ് പുറത്തു വിട്ടത്. മാർഗദർശി ചിറ്റ്സ് ഫണ്ട് സ്ഥാപനത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റിയതിനാണ് ശൈലജ കിരണിന് അവാർഡ് നൽകിയത്.

ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിലും അവർ നടത്തുന്ന സ്ഥിരമായ ശ്രമങ്ങളും പ്രശംസ ഏറ്റവാങ്ങി. തെലങ്കാന തൊഴിൽ വികസന മന്ത്രി വിവേക്, സിനിമാ താരങ്ങളായ ശ്രിയ ശരൺ, മഞ്ചു ലക്ഷ്‌മി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'റാമോജി റാവുവിൻ്റെ മരുമകളായാണ് ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അതിന് മുൻപുതന്നെ വിവാഹ ശേഷവും ജോലിയിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഭാവി ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർ അതിന് തടസം നിന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ എന്തുതന്നെ ആയാലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌താൽ വിജയം കൈവരിക്കാനാകും' എന്ന് ശൈലജ കിരണ്‍ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങികൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

'ഇന്ന് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മാർഗദർശി സേവനം നൽകുന്നുണ്ട്. 12,000 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസാണ് ഒരു വർഷം നടക്കുന്നത്. എല്ലാം വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. ഒപ്പം കുടുംബത്തിൻ്റെയും മക്കളുടെയും പിന്തുണ കൂടെയുണ്ട്.

എല്ലാറ്റിനുമുപരി പല വെല്ലുവിളികളും നേരിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ നിന്ന ഉപഭോക്താക്കളോടും ഈ അംഗീകാരത്തിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ നന്നായി നയിച്ചാൽ മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏറ്റെടുക്കുന്ന പല സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് നിറവേറ്റുന്നത്; എന്നും ശൈലജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മറ്റ് അവാർഡ് ജേതാക്കൾ

ശൈലജ കിരണ്‍ കൂടാതെ ബയോളജിക്കൽ-ഇയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടർമാരായ മഹിമ ദത്‌ല, പൂർണിമ, വിആർഎൽ ഗ്രൂപ്പ് എംഡി ഡോ. ആനന്ദ് ശങ്കേശ്വർ, സ്വസ്‌തിക് മസാലസ് എംഡി എവി ദ്വാരകാനാഥ്, നാരായണ വിദ്യാസംസ്ഥാൻ ഡയറക്‌ടർ ഡോ. സിന്ധുര, ബിഗ് സി സ്ഥാപകൻ ബാലു ചൗധരി എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.

Also Read: അറിവിന്‍റെ ലോകത്തേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നവര്‍; അധ്യാപകരാല്‍ നിറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമം, അധ്യാപന തുടക്കവും വഴിത്തിരിവുകളും

For All Latest Updates

TAGGED:

SAILAJA KIRONSOUTH POWER LIST 100RAMOJI GROUPMARGADARSI CHIT FUNDSSAILAJA KIRON IN SOUTH POWER LIST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.