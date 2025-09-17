സായുധ സമരം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകള്; സമാധാന ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട് സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റ്
Published : September 17, 2025 at 11:05 AM IST
റായ്പൂർ: സായുധ സമരം താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകള്. തലയ്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് ബസവരാജു കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് സമാധന നീക്കങ്ങള്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ച് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായിരുന്ന ബസവരാജു തന്നെ നേരത്തെ മുൻകൈയെടുത്ത് ആരംഭിച്ച സമാധാന ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത്.
"പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി (പരേതനായ ബസവരാജു) മുൻകൈയെടുത്ത് ആരംഭിച്ച സമാധാന ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി, മാറിയ ആഗോള, ദേശീയ സാഹചര്യങ്ങള് കണക്കിലെടുത്ത്, രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ സായുധ സമരം നിർത്തലാക്കാൻ സഹകരിക്കണം. ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. സായുധ പോരാട്ടത്തിന് താത്കാലിക വിരാമമിടാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഭാവിയിൽ, പൊതു ആവശ്യത്തിനായി പോരാടുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായും സംഘടനകളുമായും കഴിയുന്നത്ര തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പോരാടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു" - എന്നാണ് പോസ്റ്റ്.
ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനം ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയും റേഡിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പങ്കിടണമെന്നും പോസ്റ്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വിഷയത്തിൽ സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) കേന്ദ്രവുമായും സഖാക്കളുമായും നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തണമെന്നും ഒരു മാസത്തെ സമയം വേണമെന്നും മാവോയിസ്റ്റുകള് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
"ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായോ അദ്ദേഹം നിയമിച്ച വ്യക്തികളുമായോ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘവുമായോ സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയാറാണ്. ഞങ്ങളുടെ മാറിയ അഭിപ്രായം പാർട്ടിയെ അറിയിക്കേണ്ടിവരും. അതിനാൽ, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഖാക്കളുമായും ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടവരുമായും കൂടിയാലോചിക്കാൻ ഒരു മാസത്തെ സമയം നൽകണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർഥന. ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരുമായി വീഡിയോ കോൾ വഴി അഭിപ്രായങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഞങ്ങൾ തയാറാണ്. അതിനാൽ, സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഔപചാരിക 'വെടിനിർത്തൽ' പ്രഖ്യാപിച്ച് തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കണം" എന്നും പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി പുറത്തു വന്ന രണ്ട് പേജുള്ള ഈ പ്രസ്താവന മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി വക്താവായ അഭയ്യുടെ പേരിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബസ്തർ മേഖലയിൽ സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) ജനറൽ സെക്രട്ടറി നമ്പാല കേശവ് റാവു അഥവാ ബസവരാജു കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ഏകദേശം നാല് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രസ്താവന.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പോസ്റ്റിൻ്റെ ആധികാരികത പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങുകയും പുനരധിവാസ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്നും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ശർമ്മ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
യുദ്ധസമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ 'വെടിനിർത്തൽ' എന്ന പദം അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ചർച്ചകൾക്ക് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ വീണ്ടും അവർ വ്യവസ്ഥകൾ വച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പ്രസ്താവന പരിശോധിച്ച ശേഷം, സർക്കാരിനുള്ളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. സമാധാന ചർച്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പ് പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ബസ്തർ റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ സുന്ദർരാജും വ്യക്തമാക്കി.
