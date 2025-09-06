ETV Bharat / bharat

'ഇന്ത്യ റൊട്ടി കഴിക്കുന്നത് കുറയ്‌ക്കും, ആയുധങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വഴങ്ങില്ല'; ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ മനീഷ്‌ തിവാരി

ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശത്തിന് മറുപടിയുമായി മനീഷ് തിവാരി. അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പില്‍ വഴങ്ങുന്നതല്ല ഇന്ത്യയെന്നും അദ്ദേഹം. റഷ്യയും ഇന്ത്യയും ഇരുണ്ട ചൈനയോട് പക്ഷം ചേർന്നുവെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്‍റെ പരാമര്‍ശം.

MANISH TEWARI DONALD TRUMP AGAINST INDIA Manish Tewari on Trumps remarks Trumps Lost India Remark
Congress Leader Manish Tewari (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2025 at 7:57 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: യുഎസിന്‍റെ ഭീഷണിയ്‌ക്ക് മുമ്പില്‍ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ തലകുനിക്കില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മനീഷ്‌ തിവാരി. വിഷയം തീരുവയല്ല മറിച്ച് ആത്മാഭിമാനവും അന്തസുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ഇരുണ്ടതും നിഗൂഢവുമായ ചൈനയുടെ പക്ഷത്തെത്തിയെന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ പ്രസ്‌താവനക്ക് പിന്നാലെയാണ് മനീഷ്‌ തിവാരിയുടെ പ്രതികരണം.

ഇന്ത്യ റൊട്ടി കഴിക്കുന്നത് കുറച്ചേക്കാം. എന്നാല്‍ യുഎസിന്‍റെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പില്‍ ഒരിക്കലും മുട്ടുമടക്കില്ലെന്നും തിവാരി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഉള്‍പ്പെടെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"പീറ്റർ നവാരോയെപ്പോലെയുള്ളവർക്കും ട്രംപിനെ പോലുള്ളവർക്കും മനസിലാകാത്തത് താരിഫുകളെക്കുറിച്ചല്ല, ആത്മാഭിമാനത്തെയും അന്തസിനെയും ബഹുമാനത്തെയും കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളായ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ യുദ്ധം ചെയ്‌ത് പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യ ശക്തമായ ആയുധങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വഴങ്ങില്ലെന്നും" മനീഷ് തിവാരി പറഞ്ഞു.

റഷ്യയും ഇന്ത്യയും ഇരുണ്ട ചൈനയോട് പക്ഷം ചേർന്നുവെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമമായ ദി ട്രൂത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻ പിങ് എന്നിവർ എസ്‌സിഒ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ വിവാദപരമായ പരാമർശം. ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ചൈനയുടെ ഇരുണ്ട പക്ഷം ചേർന്നു. ഒരുമിച്ച് ദീർഘവും സമൃദ്ധവുമായ ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ടിയാൻജിനിൽ നടന്ന ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചതിൻ്റെ ഏതാനും ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്.

വിമർശിച്ച് പ്രമുഖർ: ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള അമേരിക്കയുടെ നിലപാടിൽ ട്രംപിനെ വിമർശിച്ച് മുൻ യുഎസ് എൻഎസ്എയും പ്രസിഡൻ്റും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വിശ്വസ്‌തനുമായിരുന്ന ജോൺ ബോൾട്ടനും മുൻ ബൈഡൻ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷനും എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ശ്രമങ്ങളെ ട്രംപ് തകർത്തെന്നും വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു. മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് ജോ ബൈഡൻ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പാഴായെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ALSO READ: '34 ചാവേറുകൾ, ഒരു കോടി ആളുകള്‍ കൊല്ലപ്പെടും'; മുംബൈയില്‍ ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി മുഴക്കിയ ആള്‍ പിടിയില്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

MANISH TEWARIDONALD TRUMP AGAINST INDIAMANISH TEWARI ON TRUMPS REMARKSTRUMPS LOST INDIA REMARKMANISH TEWARI ON TRUMPS REMARKS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.