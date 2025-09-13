'മോദിക്ക് മണിപ്പൂർ ഓർമ വന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോള്'; സന്ദർശനത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കനിമൊഴി
മോദിയുടെ മണിപ്പൂർ സന്ദർശനം 2027ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന് കനിമൊഴി. മണിപ്പൂർ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മണിപ്പൂരിലെത്തുന്നത്.
Published : September 13, 2025 at 11:14 AM IST
ചെന്നൈ: മോദിയുടെ മണിപ്പൂർ സന്ദർശനം 2027ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന വിമർശനവുമായി ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം എംപി കനിമൊഴി കരുണാനിധി. 2027 ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ മണിപ്പൂരിനെ ഓർമിപ്പിച്ചതെന്ന് കനിമൊഴി പരിഹസിച്ചു. മണിപ്പൂരിനോടുള്ള അനുകമ്പയല്ല ഇത്, വെറും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളാണെന്നും കനിമൊഴി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
"രണ്ടു വർഷമായി മണിപ്പൂർ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് വരാൻ തയാറാകാത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് മണിപ്പൂർ സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അക്രമങ്ങള്ക്കും അനുകമ്പയ്ക്കും മോദിയെ മണിപ്പൂരിൽ എത്തിക്കാൻ ആയില്ലെങ്കിലും 2027ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് മണിപ്പൂരിനെ ഓർമിപ്പിക്കാനായി."- കനിമൊഴിയുടെ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭാ ഇലക്ഷന് തീയതികളെക്കുറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല. 2025 ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ സംസ്ഥാനം രാഷ്ട്രപതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിലാണ്. കലാപത്തെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബിരേൻ സിങ് രാജിവച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഓഗസ്റ്റ് 13 മുതൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് നീട്ടുകയായിരുന്നു.
I note that the Indian Prime Minister has finally decided to visit Manipur, despite the state burning for over two years. Compassion has obviously failed, but the 2027 election preparations have succeeded in reminding him of Manipur. https://t.co/s3fgY3DEny— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) September 13, 2025
ഇക്കാലയളവിലൊന്നും മോദി മണിപ്പൂർ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ട് വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ചുരാചന്ദ്പൂരിലും ഇംഫാലിലും നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ മോദി പങ്കെടുക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ വികസനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി.
'റോഡ് പദ്ധതികൾ, ദേശീയപാത പദ്ധതികൾ, വനിതാ ഹോസ്റ്റലുകൾ എന്നിവയ്ക്കും മറ്റും തറക്കല്ലിടും. മന്ത്രിപുഖ്രിയിലെ സിവിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ഐടി സെസ് കെട്ടിടം, മന്ത്രിപുഖ്രിയിലെ പുതിയ പോലീസ് ആസ്ഥാനം എന്നിവയ്ക്കും തറക്കല്ലിടും.' എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കുറിച്ചു.
മണിപ്പൂര് കൂടാതെ മിസോറാം, മണിപ്പൂർ, അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബീഹാർ എന്നീ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സന്ദർശിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ 15 വരെ 71,850 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലും നിർവഹിക്കുമെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.
അടുത്ത ദിവസങ്ങളില് മിസോറാം, മണിപ്പൂർ, അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബിഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുമെന്ന് മോദിയും നേരിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു. "അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ, സെപ്റ്റംബർ 13, 14, 15 തീയതികളിലായി, മിസോറാം, മണിപ്പൂർ, അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബീഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിച്ചേരും." പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സര്ക്കാരിൻ്റെ ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നും സര്ക്കാര് അവകാശപ്പെടുന്നു. ചുരാചന്ദ്പൂരിൽ 7,300 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഒന്നിലധികം വികസന പദ്ധതികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് തറക്കല്ലിടും.
മണിപ്പൂർ നഗര റോഡുകൾ, 3,600 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഡ്രെയിനേജ്, ആസ്തി മാനേജ്മെൻ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. 2,500 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ 5 ദേശീയപാത പദ്ധതികൾ, ഇൻഫോടെക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് (MIND) പദ്ധതി, 9 സ്ഥലങ്ങളിൽ വർക്കിങ് വിമൻ ഹോസ്റ്റലുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
