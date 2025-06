ETV Bharat / bharat

മണിപ്പൂരിൽ സേനയുടെ രഹസ്യ ഓപ്പറേഷൻ: ആയുധശേഖരങ്ങളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തു, 23 പേരെ പിടികൂടി - MANIPUR ARMS RECOVERY

Heavy arms recover in intelligence-based operations in the hill and valley districts ( ANI )