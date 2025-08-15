ETV Bharat / bharat

രാജ്യത്തിന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടങ്ങളില്‍ ആര്‍എസ്‌എസിന് പങ്കില്ല; മോദിയെ തള്ളി കോണ്‍ഗ്രസ് - MANICKAM TAGORE AGAINST MODI

ഇത്തരം പ്രീണന പ്രസ്‌താവനകള്‍ യഥാര്‍ത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളുടെ ഓര്‍മ്മകളെ പോലും അപമാനിക്കല്‍

Independence struggle RSS independence day Congress
Representative image (ETV file)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 12:32 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 12:46 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡല്‍ഹി; രാജ്യത്തിന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തില്‍ ആര്‍എസ്‌എസിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്. 1925ലാണ് ആര്‍എസ്‌എസ് രൂപീകൃതമായതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 79മത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആര്‍എസ്‌എസിനെ പുകഴ്‌ത്തിയതിനുള്ള മറുപടിയുമായാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ, തുടങ്ങി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറിയിട്ടുള്ള ബഹുജനപ്രക്ഷോഭങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന ഒരു സംഘടന കൂടിയാണിതെന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി മാണിക്കം ടാഗോര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കെ ബി ഹെഗ്‌ഡേവാര്‍ ആര്‍എസ്‌എസ് സ്ഥാപിക്കും മുമ്പ് കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുജനപ്രക്ഷോഭങ്ങളില്‍ ഭാഗാക്കായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ആര്‍എസ്‌എസ് രൂപീകരിച്ച ശേഷം അവര്‍ സാംസ്‌കാരിക ദേശീയതയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. കോളനിശക്തികള്‍ക്കെതിരെ ചെറുവിരല്‍ പോലും അവര്‍ അനക്കിയിട്ടില്ല. കോണ്‍ഗ്രസും ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ ആര്‍മിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആര്‍എസ്എസ് ഒരു ഭീഷണിയല്ലെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരും വിലയിരുത്തിയിരുന്നതായി രേഖകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

1942ല്‍ രാജ്യത്ത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭം അരങ്ങേറുമ്പോള്‍ അതില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കാന്‍ അന്നത്തെ ആര്‍എസ്എസ് മേധാവി ഗോള്‍വാള്‍ക്കര്‍ പ്രവര്‍ത്തകരോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ആര്‍എസ്എസ് യാതൊരു വിധത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കോളനിവാഴ്‌ചയ്ക്കെതിരെ പോരാടിയ പാരമ്പര്യമല്ല ആര്‍എസ്‌എസിന്‍റേത്. മറിച്ച് ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ഇടയില്‍ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഭിന്നിപ്പും ഉണ്ടാക്കിയ ചരിത്രമാണ് അവരുടേത്. അവരുടെ ഈ വെറുപ്പിന്‍റെ പ്രത്യയ ശാസ്‌ത്രമാണ് ഗാന്ധിജിയെ നമുക്കില്ലാതാക്കിയത്.

2025 സെപ്റ്റംബര്‍ പതിനേഴിന് വിരമിക്കേണ്ട മോദിയെ ആര്‍എസ്എസ് തടസപ്പെടുത്തണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രീണന പ്രസ്‌താവനകള്‍ യഥാര്‍ത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളുടെ ഓര്‍മ്മകളെ പോലും അപമാനിക്കലാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വിപ്ലവകാരികള്‍ നേടിത്തന്നതാണ്, കോണ്‍ഗ്രസ് നയിച്ച ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമായത്. നിരവധി ഐഎന്‍എ പോരാികള്‍, സാധാരണക്കാര്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ രക്തം ചിന്തി നേടിയെടുത്തതാണ്. അല്ലാതെ ഇന്ത്യാക്കാരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാന്‍ നിലകൊണ്ടവരുടെ സംഭാവനയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആർഎസ്എസിന്‍റെ നൂറ് വർഷത്തെ രാഷ്ട്ര സേവനം സമാനതകളില്ലാത്തതെന്നും സമർപ്പണത്തിന്‍റെ ഇതിഹാസമെന്നുമായിരുന്നു മോദി ചെങ്കോട്ടയില്‍ നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. ഇനിയും മുൻപോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള ഊർജ്ജമാണ് ആർഎസ് എസ് നൽകുന്നതെന്നും മോദി അവകാശപ്പെട്ടു. 103 മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ചാണ് മോദി തന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗത്തിന്‍റെ റെക്കോര്‍ഡ് ഭേദിച്ചത്.

Last Updated : August 15, 2025 at 12:46 PM IST

