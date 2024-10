ETV Bharat / bharat

മാന്യമായി വസ്‌ത്രം ധരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ മുഖത്ത് ആസിഡൊഴിക്കും; യുവതിക്ക് നേരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയ യുവാന്‍റെ ജോലി തെറിച്ചു

By ETV Bharat Kerala Team

The message sent by Nikith Shetty ( X/@ShahbazAnsar_ )