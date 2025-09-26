മരുമകനെ സത്കരിക്കാൻ കോഴിയെ വെടിവച്ചു; ഉന്നംതെറ്റി അയൽവാസിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
മരുമകനെ സത്കരിക്കാൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ കോഴിയ്ക്ക് വച്ച വെടി കൊണ്ടത് അയൽവാസിയ്ക്ക്. ദാരുണാന്ത്യം.
Published : September 26, 2025 at 7:07 PM IST
ചെന്നൈ: അയൽവീടിനെ മരണവീടാക്കി മരുമകനുള്ള സത്കാരം. വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നു വന്ന മരുമകനെ സത്കരിക്കാൻ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അവസാനം അയൽവാസിയുടെ മരണത്തിൽ കലാശിച്ചത്. നാടൻ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കോഴിയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അബന്ധത്തിൽ അയൽക്കാരന് വെടിയേൽക്കുകയായിരുന്നു.
കല്ലക്കുറിച്ചി ജില്ലയിലെ കൽവരയൻ കുന്നുകളിലെ കോട്ടപ്പുപുത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള മെൽമദൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. പ്രദേശവാസിയായ അണ്ണാമല എന്നയാളുടെ കൈപ്പിഴയാണ് അയൽവാസിയുടെ മരണത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ഇയാള് അനധികൃതമായി ഒരു നാടൻ തോക്ക് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇടയ്ക്കിടെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കാട്ടിൽ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ പോവാറുണ്ടെന്നുമാണ് പറയുന്നത്.
സംഭവം ഇങ്ങിനെ
അണ്ണാമലയുടെ മരുമകൻ ഇയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നിന് വന്നതായിരുന്നു. അതിഥിയായി എത്തിയ മരുമകന് വേണ്ടി ഒരു കോഴിയെ കൊന്ന് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ അണ്ണാമല തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി വീടിന് പുറത്ത് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ഒരു കോഴിയെ പിടിക്കാൻ ഇയാള് ശ്രമം നടത്തി. എന്നാൽ കോഴി പിടികൊടുത്തില്ല. ഇതോടെ അണ്ണാമല കയ്യിലുള്ള നാടൻ തോക്കെടുത്ത് കോഴിയെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
വീടിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വച്ചിരുന്ന, അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചിരുന്ന തോക്ക് എടുത്ത് അണ്ണാമല കോഴിയെ വെടിവച്ചു. എന്നാൽ ലക്ഷ്യം വച്ച കോഴി രക്ഷപ്പെട്ടു. പകരം വെടിയുണ്ട പതിച്ചത് അയൽവാസിയായ പ്രകാശ് എന്ന യുവാവിൻ്റെ തലയിൽ. വെടിയേൽക്കുമ്പോള് ഇയാള് ഉറങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പ്രകാശ് സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു.
സംഭവമറിഞ്ഞെത്തിയ അയൽക്കാർ ഉടൻ തന്നെ കരിയാലൂർ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് പ്രകാശിൻ്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കല്ലക്കുറിച്ചി സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു. അനധികൃതമായി നാടൻ തോക്ക് കൈവശംവക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത അണ്ണാമലയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ്. അന്വേഷണത്തിൽ അനധികൃതമായി തോക്ക് കൈവശം വച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ച് കൂടി സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവം അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ചതാണോ, അതോ ഇത് ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകമായിരുന്നോ, ഇരുവരും തമ്മിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മുൻ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ച കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് നാട്ടുകാർ.
Also Read: നാലര പതിറ്റാണ്ടായി താമസം പാർട്ടി ഓഫിസിൽ, ചെരിപ്പിടാത്ത സഖാവ്; ഒരേ ഒരു ഭാസ്ക്കരേട്ടൻ