പെറ്റമ്മയോടും ക്രൂരത; മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിട്ട് കത്തികാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മകൻ അമ്മയെ പീഡിപ്പിച്ചു - MAN RAPED MOTHER IN DELHI

ഈ മാസം തന്നെ മകൻ പലതവണ ആക്രമിക്കുകയും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി പരാതിക്കാരി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2025 at 11:19 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മകൻ അമ്മയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു. ഈ മാസം മകൻ പലതവണ തന്നെ ആക്രമിക്കുകയും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി പരാതിക്കാരി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഹൗസ് ഖാസി പ്രദേശത്ത് ആണ് സംഭവം.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത്

ജൂലൈ 25 ന് യുവതി ഭർത്താവിനും മകൾക്കുമൊപ്പം തീർഥാടനത്തിനായി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. യാത്രയ്‌ക്കിടെ മകൻ ഭർത്താവിൻ്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് യുവതിക്ക് മോശം സ്വഭാവമുണ്ടെന്നും അച്ഛൻ ഉടൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് വിവാഹമോചനം നേടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓഗസ്‌റ്റ് 1 നാണ് കുടുംബം വീട്ടിലേക്ക് തിരികെയെത്തുന്നത്. മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം പ്രതി അമ്മയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. സുരക്ഷയെ കരുതി യുവതി കുറച്ചു കാലം മകളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. ഓഗസ്‌റ്റ് 11 ന് രാത്രി 9.30 ഓടെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ മകൻ യുവതിയോട് സ്വകാര്യമായി സംസാരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് കത്തിയും കത്രികയും കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ഭയവും നാണക്കേടും കാരണം യുവതി ആദ്യം സംഭവം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് മകൾക്കൊപ്പം ഒരേ മുറിയിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഓഗസ്‌റ്റ് 14 ന് പുലർച്ചെ 3.30 ഓടെ പ്രതി വീണ്ടും ഇതേ പ്രവൃത്തി ആവർത്തിച്ചു.

ഇതേതുടർന്ന് യുവതി മകൾക്കൊപ്പം ഹൗസ് ഖാസി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ബിഎൻഎസ് വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സമാന സംഭവം

അടുത്തിടെയാണ് ബെംഗളൂരുവിൽ പേയിങ്‌ ഗസ്‌റ്റായി താമസിച്ചിരുന്ന മലയാളി വിദ്യാർഥിനിയെ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി പീഡിപ്പിച്ചത്. വീടിൻ്റെ ഉടമ അഷ്‌റഫാണ് പീഡിപ്പിച്ചത്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് വിദ്യാർഥിനി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത്.

പത്ത് ദിവസം മുമ്പാണ് താൻ അഷ്‌റഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ പേയിങ് ഗസ്‌റ്റായി താമസം തുടങ്ങിയതെന്ന് വിദ്യാർഥിനി പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു. സഹകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭക്ഷണവും താമസവും നൽകൂ എന്ന് അഷ്‌റഫ് പറഞ്ഞതായും വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ച് കാറിൽ കയറ്റി മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നെന്നും പരാതിക്കാരി പറഞ്ഞു.

അഷ്‌റഫിനെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുകയും കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലം പരിശോധിക്കുകയും പ്രതിക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം ആംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

