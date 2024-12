ETV Bharat / bharat

കുന്തം പിടിച്ച് വീല്‍ചെയറില്‍ ഗാര്‍ഡ് ഡ്യൂട്ടി, അക്രമി ഉന്നം പിടിച്ചത് പഞ്ചാബ് മുന്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെ; രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

Former Punjab Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal sits on a wheelchair with a plaque around his neck and performs sewadar (guard duty) following the religious punishment pronounced for him by Sri Akal Takht Sahib, at the entrance of the Golden Temple in Amritsar on Tuesday. ( ANI )