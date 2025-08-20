ETV Bharat / bharat

''പുള്ളിക്കാരൻ ബാഹുബലിയ്‌ക്കൊരു ഭീഷണിയാകും..''; ബൈക്ക് തോളിലേന്തി ലെവൽ ക്രോസ് മുറിച്ച് കടന്ന് യുവാവിൻ്റെ സാഹസികത- വീഡിയോ - MAN LIFTS BIKE ON HIS SHOULDERS

ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെക്കൊണ്ടാവില്ലെന്ന മട്ടാണ് യുവാവിന്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 6:05 PM IST

ക്ഷമിയ്‌ക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പിരിധിയില്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മള്‍ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അൽപമൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. പ്രത്യേകിച്ച് റെയിൽവേയുടെ ലെവൽ ക്രോസിൽ. ട്രെയിൻ വരാൻ ലേറ്റായാൽ പിന്നെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നല്ലേ പറ്റൂ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരാള്‍ ക്ഷമകെട്ട് 112കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള സ്വന്തം ബൈക്ക് ചുമലിൽ കേറ്റി സാഹസികമായി റെയിൽവേ പാളം മുറിച്ച് കടന്നിരിക്കുകയാണ്.

ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെക്കൊണ്ടാവില്ലെന്ന മട്ടിൽ യുവാവ് സ്വന്തം ബൈക്ക് ചുമലിൽ കേറ്റി റെയിൽ പാളം മുറിച്ച് കടക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറൽ. പുള്ളിക്കാരൻ ബാഹുബലിയ്‌ക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണാണെന്നാണ് നെറ്റിസണ്‍സിൻ്റെ കമൻ്റ്. സംഭവം ശരിയാണ്, ബാഹുബലി മോഡലിലാണ് ആശാൻ ബൈക്കുമായി നടന്നു പോകുന്നത്.

ഇത്രയും ധൈര്യം ചാള്‍സ് ശോഭരാജിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളൂവെന്നാണ് മറ്റുചിലർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ ഇയാളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ആശങ്കാകുലരാണ്. നടുവേദന വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാളെ ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്.

എന്തായാലും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ എവിടെ നിന്നുള്ളതാണെന്നോ... ആരാണ് പ്രസ്‌തുത വ്യക്തിയെന്നോ വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറം ചാടിക്കടന്നവനാണീ... കെകെ ജോസഫ്... എന്നതാണ് യുവാവിൻ്റെ മട്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണിതെന്ന് മാത്രമാണ് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നെറ്റിസൺസിൻ്റെ ബാഹുബലി ലൈറ്റ് വേർഷൻ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

വേറെയുമുണ്ട് ഇതുപോലൊരു ബാഹുബലി

കനത്ത മഴയിൽ വഴി ഇല്ലാതായതോടെ അരക്കിലോമീറ്റർ ബൈക്ക് തോളിൽ ചുമന്ന യുവാവിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയ് മാസത്തിൽ വൈറലായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സത്താരയിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ കാഴ്‌ച. 25കാരനായ വിനയ് ഗോർപടെയാണ് അര കിലോമീറ്റർ ബൈക്ക് ചുമന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സതാര ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് നിരവധി റോഡുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി.

അരുവികൾ, തടാകങ്ങൾ, നദികൾ, അഴുക്കുചാലുകൾ എന്നിവ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതിനാൽ ഗ്രാമങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള റോഡ് ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. ഇതോടെയാണ് അന്ന് യുവാവ് സാഹസത്തിന് മുതിർന്നത്. ഇത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു.

മലയാളിയാണെങ്കിൽ സേവ് ദ ഡേറ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ എത്ര ഭാരമുള്ള ഭാര്യയാണെങ്കിലും കാശ്‌മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ചുമന്നേനെയെന്നും, ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് അയാളുടെ വണ്ടിയിൽ ചെളി ആകാതിരിക്കാൻ തോളിലേറ്റി പോകുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്നുമൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് നെറ്റിസണ്‍സ് കമൻ്റിട്ട് ട്രോളിയത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് യുവാക്കള്‍ക്ക് ബൈക്കൊക്കെ നിസാരമാണെന്ന് വേണം കരുതാൻ.

