ഭുവനേശ്വര്‍ (ഒഡിഷ) : ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം ഭര്‍ത്താവ് കഴിഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസം (Man Kills Wife Spends three Days With Body In Bhubaneswar). ഒഡിഷ ഭുവനേശ്വറിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. വീട്ടില്‍ നിന്ന് ദുര്‍ഗന്ധം വമിച്ചതോടെ അയല്‍ക്കാര്‍ എത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്.

ഗോലഖ് ജെന എന്നയാളാണ് ഭാര്യ റീന ജെനയെ മരപ്പലക കൊണ്ട് തലക്ക് അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഭുവനേശ്വറിലെ മൈത്രി വിഹാര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ തരിണി നഗറില്‍ വാടകകയ്‌ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഗോലഖും റീനയും. ഇവര്‍ക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുമുണ്ട്.

മദ്യ ലഹരിയില്‍ ഇരുവരും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടാകുകയും പിന്നാലെ ഗോലഖ് റീനയെ തലയ്‌ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഗോലഖ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിവസക്കൂലിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഗോലഖും ഭാര്യും. ഇവര്‍ക്ക് മദ്യപിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു.

സംഭവ ദിവസവും ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് മദ്യപിച്ചു. അമിതമായി മദ്യപിച്ച റീന മദ്യലഹരിയില്‍ ഗോലഖിനോട് തര്‍ക്കിച്ചു. തര്‍ക്കം വാക്കേറ്റത്തിലെത്തുകയും പ്രകോപിതനായ ഗോലഖ് മരപ്പലക കൊണ്ട് റീനയെ തലയ്‌ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു.

റീനയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിനുള്ളില്‍ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗോലഖ്. ഇന്നലെ (14.03.2024) ഇവരുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ദുര്‍ഗന്ധം വമിച്ചതോടെ അയല്‍ക്കാര്‍ എത്തി കാര്യം തിരക്കി. ഗോലഖ് സംഭവം അയല്‍ക്കാരോട് പറഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.