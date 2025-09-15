മൂന്നുവയസുകാരനെ ക്രൂരമായ കൊലപ്പെടുത്തി പിതാവ്; മൃതദേഹം ബാഗിലാക്കി പുഴയില് തള്ളി
ഗുരുതര രോഗമുള്ള മകനെയാണ് ക്രൂരമായി പിതാവ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
Published : September 15, 2025 at 10:43 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗുരുതര രോഗിയായ മകനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി നദിയില് തള്ളി പിതാവ്. മൂന്നൂ വയസുകാരനെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം ബാഗില് പൊതിഞ്ഞ് നദിയില് ഉപേക്ഷിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച ബന്ദ്ലഗുഡിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. മൂസി നദിയിലാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചത്.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 35 കാരനായ പ്രതി മുഹമ്മദ് അക്ബറിനെ ബന്ദ്ലഗുഡ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ബന്ദ്ലഗുഡ എസിപി സുധാകർ പറയുന്നതിങ്ങനെ, പച്ചക്കറി വ്യാപാരിയാണ് അക്ബര്. നിലൂഫര് ആശുപത്രിയില് കെയര്ടേക്കറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഭാര്യ സന. ദമ്പതികളുടെ ഇളയ മകന് മുഹമ്മദ് അനസിന് ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദമ്പതിമാര് തമ്മില് വഴക്ക് പതിവാണ്.
കുടുംബ കലഹം പതിവായപ്പോഴാണ് അക്ബര് മകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഭാര്യ സന നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിന് പോയ സമയത്ത് അനസിനെ തലയണ ഉപയോഗിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് മൃതദേഹം ബാഗിലാക്കി നയാപൂള് പാലത്തില് നിന്ന് മുസി നദിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു.
ഇതിന് ശേഷം അക്ബര് കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് എത്തി. പിന്നീട് അനസിനെ ബന്ധുക്കള് വീട്ടില് കൊണ്ട് വന്ന് ഇറക്കി വിട്ടതായും തനിക്ക് കോള് വന്നെന്നും അക്ബര് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഇതില് സംശയം തോന്നിയ പൊലീസ് അക്ബറിന്റെ ഫോണ് കോള് പരിശോധിച്ചു. എന്നാല് അത്തരമൊരു കോള് വന്നില്ലെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
അക്ബര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില് വൈരുദ്ധ്യം തോന്നിയ പൊലീസ് ഇയാളുടെ വീടിന് സമീപത്തുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിക്കുയായിരുന്നു. അക്ബര് ഒരു ബാഗുമായി വീട്ടില് നിന്ന് ഇറങ്ങി സ്കൂട്ടറില് കയറുന്നതും പോകുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങള് പൊലീസിന് ലഭിച്ചു.
ഇതേതുടര്ന്ന് പൊലീസ് അക്ബറിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇയാള് കുറ്റം സമ്മതിച്ചത്. ഉടന് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അക്ബറിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.
മൂസി നദിയില് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിച്ചു. ഹൈദരാബാദ് പൊലീസും ദുരന്തനിവാരണ സേനയും കുട്ടിക്കായുള്ള തിരച്ചില് നടത്തുകയാണ്.
ശനിയാഴ്ച രാത്രിവരെ തിരച്ചില് നടത്തിയിരുന്നു. ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ സഹായത്തോടെ ഞായറാഴ്ചയും കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്ര ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.