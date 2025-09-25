മുത്തച്ഛന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റില് ചിരിക്കുന്ന ഇമോജി;തര്ക്കം മൂത്തു, സുഹൃത്തിനെ കുത്തിക്കൊന്നു
Published : September 25, 2025 at 6:10 PM IST
രാജ്കോട്ട്: സുഹൃത്തിന്റെ കുത്തേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു. ബിഹാര് സ്വദേശിയും ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ടിലെ ഫാക്ടറിലെ തൊഴിലാളിയുമായ പ്രിന്സ് കുമാര്(20) ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യ പ്രതിയായ ബിഹാര് സ്വദേശി ബിപിന് കുമാറിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രണ്ടാം പ്രതിയായ ബ്രിജേഷ് ഗോണ്ഡ് എന്നയാള് ഒളിവിലാണ്. ഇരുവര്ക്കുമെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നതിങ്ങനെ, നാലുമാസം മുന്പാണ് പ്രിന്സ് കുമാറിന്റെ മുത്തച്ഛന് മരിച്ചത്. അടുത്തിടെ മുത്തച്ഛന്റെ ഓര്മിച്ച് പ്രിന്സ് കുമാര് സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റിന് മറുപടിയായി സുഹൃത്ത് ബിപിന് കുമാര് ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമോജി നല്കി. ഇതോടെ പ്രിന്സ് കുമാറും ബിപിന് കുമാറും ഫോണിലൂടെ തമ്മില് തര്ക്കമായി. പിന്നീട് നേരിട്ടും ഇതിനെച്ചൊല്ലി വഴക്കിട്ടു. സെപ്റ്റംബര് ആദ്യ ആഴ്ചയായിരുന്നു ഈ സംഭവമെങ്കില് ഈ മാസം 12 ാം തിയതി ബിപിന് പ്രിന്സിനെ ആക്രമിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവം നടന്ന ദിവസം ഫാക്ടറിയുടെ പുറത്ത് നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയില് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രിന്സ് കുമാര്. ഈ സമയത്ത് ബിപിന് കുമാര് ഇവിടേയ്ക്ക് എത്തുകയും തന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വരുന്നത് കണ്ട് പ്രിന്സ് ഫാക്ടറിക്കുള്ളിലേക്ക് ഓടിരക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് രണ്ടാം പ്രതിയായ ബ്രിജേഷ് തടയുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ എത്തിയ ബിപിന് പ്രിന്സിനെ കുത്തി പരിക്കേല്പ്പിച്ചു. നിലവിളിക്കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ മറ്റ് സഹപ്രവര്ത്തകരാണ് യുവാവിനെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
പ്രിന്സിന്റെ പുറകില് ഒന്നര ഇഞ്ച് മുതല് രണ്ട് ഇഞ്ച് വരെ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയില് എത്തുമ്പോള് പ്രിന്സിന് ബോധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇയാള് പൊലീസിന് മൊഴിനല്കുകയും ചെയ്തു.
ചികിത്സയിലിരിക്കെ പ്രിന്സ് കുമാറിന്റെ നിലഗുരുതരമായി. ഇതോടെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. സെപ്റ്റംബർ 22 ന് പുലർച്ചെ 2:30 ന് പ്രിൻസ് മരിച്ചു. രാവിലെ 6:35 ന് പൊലീസിനെ വിവരം അറിച്ചു.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പ്രകാരം സെക്ഷന് 103(1) വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യ പ്രതിയായ ബിപിന് കുമാറിനെ തിങ്കളാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചൊവ്വാഴ്ച കോടതിയില് ഹാജരാക്കി. രണ്ടാം പ്രതിയായ ബ്രിജേഷ് ഒളിവിലാണ്.
പ്രിന്സ് കുമാറിന്റെ മരണ കാരണം കുത്തേറ്റപ്പോഴുണ്ടായ പരിക്കുകളും അണുബാധയും ആകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. എന്നാല് കൂടുതല് വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി പോസ്റ്റ് മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പൊലീസ്.
