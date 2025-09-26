ETV Bharat / bharat

പാകിസ്ഥാന് തന്ത്രപരമായ സൈനിക വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഇയാള്‍ക്ക് പണം ലഭിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

Published : September 26, 2025 at 12:23 PM IST

ജയ്‌പൂര്‍: ഐഎസ്‌ഐക്ക് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് രാജസ്ഥാൻ സിഐഡി ഇൻ്റലിജൻസ്. ജയ്‌സാൽമറിൽ നിന്ന് 47-കാരനായ ഹനീഫ് ഖാൻ എന്നയാളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഐഎസ്‌ഐക്ക് പണത്തിനുവേണ്ടി ഇയാള്‍ കൈമാറിയെന്നാണ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത്.

അതിർത്തി ജില്ലകളിലെ സംശയാസ്‌പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് സിഐഡി (സുരക്ഷ) ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ ജനറൽ ഡോ. വിഷ്‌ണുകാന്ത് പറഞ്ഞു.

സദർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ബസൻപിർ ജൂനിയിലാണ് അറസ്റ്റിലായ ഹനീഫ് ഖാൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് മുന്നെ ബഹൽ, പിടിഎം, മോഹൻഗഡ്, ജയ്‌സാൽമർ എന്നിവിടങ്ങളിലും താമസിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച് ജയ്‌സാൽമറിൽ നിന്നുള്ള ഈ വര്‍ഷത്തെ നാലാമത്തെ അറസ്റ്റാണിതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്താക്കി.

സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി പാകിസ്ഥാൻ ഹാൻഡ്‌ലർമാരുമായി ഇയാള്‍ പതിവായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ബഹ്‌ല ഗ്രാമത്തിലെ താമസക്കാരനായതിനാൽ, മോഹൻഗഡ്, ഗഡ്‌സാന തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാന സൈനിക മേഖലകളിലേക്കും ഇയാള്‍ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരുന്നു.

ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സൈനിക നീക്കങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ പോലും സൈനിക വിന്യാസത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഹനീഫ് ഖാൻ ഐ‌എസ്‌ഐക്ക് കൈമാറിയിരുന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജയ്‌പൂരിലെ സെൻട്രൽ ഇൻ്ററോഗേഷൻ സെൻ്ററില്‍ വച്ചാണ് ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്‌തത്.

പാകിസ്ഥാന് തന്ത്രപരമായ സൈനിക വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഇയാള്‍ക്ക് പണം ലഭിച്ചതായും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷമാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. 1923 ലെ സ്റ്റേറ്റ് സീക്രട്ട്സ് ആക്‌ട് പ്രകാരമാണ് ഹനീഫ് ഖാൻ്റെ അറസ്റ്റെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ALSO READ: ലഡാക്ക് ശാന്തം; കര്‍ഫ്യൂ തുടരുന്നു, 50 പേര്‍ കരുതല്‍ തടങ്കലില്‍

അതേസമയം പഹാല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ സായുധ സേന ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍ ആരംഭിച്ചത്. പാകിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധീന കശ്‌മീരിലെയും ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഇതുവഴി ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വച്ചത്. പാകിസ്ഥാന്‍ ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി ഇന്ത്യന്‍ അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ സായുധ സേന ഇതിനെയെല്ലാം ഫലപ്രദമായി തന്നെ പ്രതിരോധിച്ചു.

