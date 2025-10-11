ETV Bharat / bharat

ആളുമാറി രക്ത മാറ്റം; 80കാരൻ മംഗിലാലിന് പകരം 50കാരൻ മംഗിലാൽ, ജോദ്‌പൂർ എയിംസിൽ ഗുരുതര പിഴവ്

അനീമിയ ബാധിച്ച മംഗിലാലിന് നൽകേണ്ടിയിരുന്ന രക്തമാണ് തേനീച്ച കുത്തേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മംഗിലാലിന് നൽകിയത്.

AIIMS Jodhpur (File Photo) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 11, 2025 at 4:05 PM IST

ജയ്‌പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ (എയിംസ്) രോഗിയ്‌ക്ക് ആളു മാറി രക്തം നൽകി. ഒരേ പേരിലുള്ള രോഗികള്‍ തമ്മിൽ മാറിപ്പോയതാണ് കാരണം. ഒക്ടോബർ ആറിന് തേനീച്ച കുത്തേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട മംഗിലാൽ വിഷ്‌ണോയി എന്ന രോഗിയ്‌ക്കാണ് ആളുമാറി രക്തം നൽകിയത്.

സമാന രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ആണ് രോഗിയ്‌ക്ക് നൽകിയത് എന്നതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി. രോഗികളുടെ പേരിൻ്റെ തുടക്കം സമാനമായതാണ് പിഴവിന് കാരണമായതെന്നാണ് ജോദ്‌പൂർ എയിംസ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. നിലവിൽ രോഗിയ്‌ക്ക് കാര്യമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

കലാനിലെ ഡോളി സ്വദേശി 50കാരനായ മംഗിലാൽ വിഷ്‌ണോയിയെ തേനീച്ച ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ ആറിനാണ് എയിംസിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എയിംസിലെ എമർജൻസി വാർഡിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു മംഗിലാൽ വിഷ്‌ണോയി. രക്തം നൽകേണ്ട സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ നാഗൗർ സ്വദേശിയായ 80കാരൻ മംഗിലാലിന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് രക്തം നൽകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അനീമിയ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 80കാരൻ മംഗിലാലിന് നൽകേണ്ടിയിരുന്ന രക്തമാണ് 50കാരൻ മംഗിലാലിന് നൽകിയത്.

ജീവനക്കാരുടെ അശ്രദ്ധയാണ് ഗുരുതര പിഴവിന് കാരണമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. രക്തപ്പകർച്ച ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മംഗിലാലിൻ്റെ ആരോഗ്യം വഷളാകാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. രക്ത മാറ്റത്തിനിടെ രോഗിയ്‌ക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർ മംഗിലാൽ വിഷ്‌ണോയിക്ക് രക്തം നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നും എന്തിനാണ് രക്തം നൽകിയത് എന്നും അന്വേഷിച്ചു.

ഇതോടെയാണ് ആളു മാറിയ വിവരം മനസിലാകുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ രോഗിയെ നിരീക്ഷണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു. ആശുപത്രിയുടെ പിഴവ് പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ചെറിയ വാക്കേറ്റവും സംഘർഷവുമുണ്ടായി.

അതേസമയം രോഗിയ്‌ക്ക് ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് എയിംസ് വക്താവ് ഡോ. ജീവൻറാം വിഷ്‌ണോയ് അറിയിച്ചു. രണ്ട് രോഗികൾക്കും വ്യത്യസ്‌ത രക്തഗ്രൂപ്പുകൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുമായിരുന്നു. ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കുടുംബത്തിന് എയിംസ് ഉറപ്പ് നൽകി. “രോഗിയുടെ അവസ്ഥ സ്‌റ്റേബിളായി തുടരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ തക്കതായ നടപടിയെടുക്കും” - ഡോ. ജീവൻറാം വിഷ്‌ണോയ് പറഞ്ഞു.

