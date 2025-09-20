ETV Bharat / bharat

അടിച്ചു പാമ്പായി! കരിമൂര്‍ഖന്‍റെ തല കടിച്ചുമുറിച്ചു; ചത്ത പാമ്പിനെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് കിടത്തി യുവാവിന്‍റെ ഉറക്കം

പാമ്പ് കടിച്ചു; പിന്നാലെ പാമ്പിന്‍റെ തല കടിച്ചെടുത്ത് യുവാവ്.

Representative Image (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

September 20, 2025

ഹരിക്ക് അടിമയായിരിക്കുമ്പോള്‍ സ്വബോധം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് പലരും പലരീതിയിലായിരിക്കും പെരുമാറുക. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പോലും ഓര്‍മയുണ്ടാവില്ല. ചിലര്‍ കൂടെപ്പിറപ്പുകളുടെയോ മാതാപിതാക്കളുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ ജീവനെടുത്ത സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് ഹൃദയഭേകവുമാണ്. എന്നാല്‍ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മദ്യപിച്ച് എത്തുന്നവരുടെ പെരുമാറ്റം ചിരി പടര്‍ത്താറുമുണ്ട്.

മദ്യപിച്ച് അല്ലെങ്കില്‍ ലഹരിക്ക് അടിമകളാവുന്നവര്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങള്‍ നേരിട്ടും വീഡിയോയിലൂടെയുമൊക്കെ നാം ഒട്ടേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു സംഭവമാണ് ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതി ജില്ലയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ഒരു യുവാവ് കരിമൂര്‍ഖന്‍റെ തലകടിച്ചെടുത്ത സംഭവമാണ് ഇപ്പോള്‍ വരുന്നത്.

സാധാരണ പാമ്പിനെ കണ്ടാല്‍ നമ്മളില്‍ പലരും ഭയന്ന് ഓടുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇനി കടിയേറ്റാല്‍ തന്നെ ഉടന്‍ വൈദ്യ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ഈ യുവാവിനെ പാമ്പിന്‍റെ തല കടിച്ചെടുത്തു കൊന്നു. മാത്രമല്ല ചത്ത പാമ്പിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അതിനെ തൊട്ടടുത്ത് കിടത്തി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. തിരുപ്പതി ജില്ലയിലെ തോട്ടംപേട് മണ്ഡലത്തിലെ ചിയ്യവാരത്താണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഭവം.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: വെങ്കിടേഷ് എന്ന ഈ യുവാവ് വ്യാഴാഴ്‌ച (സെപ്‌തംബര്‍ 18) അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയില്‍ ഒരു കരിമൂര്‍ഖന്‍ ഇയാളെ കടിച്ചു.വെങ്കിടേഷ് ഉടന്‍ തന്നെ അതിനെ കൈയിലെടുക്കുകയും അതിന്‍റെ തലയില്‍ പിടിച്ച് കടിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ചത്ത പാമ്പുമായി വെങ്കിടേഷ് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. രാത്രിയില്‍ പാമ്പിനെ തന്‍റെ അരികില്‍ കിടത്തി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്‌തു.

അർദ്ധരാത്രിയോടെ വെങ്കിടേഷിന്‍റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി. ഉടൻ തന്നെ ബന്ധുക്കള്‍ ഇയാളെ ശ്രീകാളഹസ്‌തി ഏരിയ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. എന്നാല്‍ ഗുരുതമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് വെള്ളിയാഴ്‌ച തിരുപ്പതി റൂയിയ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. വെങ്കിടേഷിന്‍റെ ഈ പ്രവൃത്തിയില്‍ നാട്ടുകാര്‍ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഇതിന് മുന്‍പും ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അനന്തപൂര്‍ ജില്ലയില്‍ മദ്യല ഹരിയിലായിരുന്ന ഒരാള്‍ വിഷപാമ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് അഭ്യാസങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. മൂര്‍ഖനെ ഉപയോഗിച്ചാരുന്നു ഇത്. ഇയാള്‍ പാമ്പിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ഭയന്നു. പാമ്പ് കടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അയാൾ കൈകൊണ്ട് അതിനെ പിടിച്ച് കുലുക്കാൻ തുടങ്ങി, "ഇത് ഒരു പാമ്പാണെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യും?" അയാൾ അതിനെ കഴുത്തിൽ കെട്ടി ചുറ്റിനടന്നു. അടുത്ത് വന്നാൽ പാമ്പിനെ ആളുകളുടെ നേരെ എറിയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ നാട്ടുകാർ ഇയാളെ ശകാരിക്കുകയും പാമ്പിനെ പിന്നീട് കാട്ടിൽ വിടുകയും ചെയ്‌തു.

