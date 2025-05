ETV Bharat / bharat

ഉത്തർപ്രദേശിൽ 55-കാരനെ തല്ലിക്കൊന്നു; കൊലയ്‌ക്ക് പിന്നില്‍ വ്യക്തിപരമായ തർക്കമെന്ന് പൊലീസ് - MAN BEATEN TO DEATH IN UP

representative image ( E T V Bharat )