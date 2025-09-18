മദ്യലഹരിയില്‍ രണ്ട് വയസുകാരനെ നിലത്തെറിഞ്ഞ് കൊന്നു; പിതാവ് അറസ്റ്റില്‍, പ്രകോപനമായത് കുടുംബ വഴക്ക്

മദ്യലഹരിയില് രണ്ട് വയസുകാരനെ നിലത്തെറിഞ്ഞ് കൊന്നു; പിതാവ് അറസ്റ്റില്, പ്രകോപനമായത് കുടുംബ വഴക്ക്
രണ്ട് വയസുകാരനെ നിലത്തെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തിയ പിതാവ് അറസ്റ്റില്. മര്ദനം കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടര്ന്ന്. അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാക്കി പൊലീസ്.
Published : September 18, 2025 at 2:12 PM IST
ഛത്തീസ്ഗഡ്: മദ്യലഹരിയില് രണ്ട് വയസുകാരനെ നിലത്തെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തിയ പിതാവ് അറസ്റ്റില്. സുര്ഗുജ ദരിമ സ്വദേശിയായ ജുഗല്ലാല് സിങ്ങാണ് (28) പിടിയിലായത്. മകൻ ഹര്ഷിത്താണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് (സെപ്റ്റംബര് 16) കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. സ്ഥിരമായ കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടര്ന്ന് ജുഗല്ലാലിന്റെ ഭാര്യ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് കൊടും ക്രൂരത.
വഴക്ക് കുഞ്ഞു ജീവനെടുത്തു: മൂന്ന് വര്ഷം മുമ്പാണ് ജുഗല്ലാല് കമലേഷ്പൂര് സ്വദേശിയായ വിനിത സിങ്ങിനെ വിവാഹം ചെയ്തത്. പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു ഇരുവരുടേതും. എന്നാല് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഇരുവരും തമ്മില് പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകാന് തുടങ്ങി.
വഴക്ക് രൂക്ഷമായതോടെ വിനിത കുഞ്ഞുമായി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവിടെ തുടരവേ മദ്യപിച്ചെത്തിയ ജുഗല്ലാല് കുഞ്ഞിനെ ബലമായി പിടിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇയാളുടെ വീട്ടില് പിതാവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം നല്കാനായി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് താമസിക്കുന്ന ഇയാളുടെ സഹോദരി കൊണ്ടുപോയി. ആ സമയം മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട് എത്തിയ ഇയാള് സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് തറയിലേക്ക് ശക്തമായി എറിഞ്ഞു.
നിലത്ത് തലയടിച്ച് വീണ കുഞ്ഞ് അബോധാവസ്ഥയിലായി. പിന്നാലെ കുഞ്ഞിനെ ഇയാള് നിലത്തിട്ട് പല തവണയായി ചവിട്ടി. സഹോദരിയുടെ നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും കുഞ്ഞിനെ ഉടന് തന്നെ അംബികാപൂര് മെഡിക്കല് കോളജില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കുഞ്ഞിനെ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയ ഡോക്ടര് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം കുടുംബത്തിന് കൈമാറി.
കൊലപാതക വിവരം ഭാര്യയെ അറിയിച്ചു: കുഞ്ഞിനെ നിലത്തെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഫോണെടുത്ത് ഭാര്യയെ വിളിച്ച ജുഗല്ലാല് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാന് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയില് പൊലീസ് ഇയാള്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലില് പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഇയാള് സ്ഥിരമായി മദ്യപിക്കുന്നയാളാണെന്നും മയക്ക് മരുന്നിന് അടിമയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ദിവസവും കുടുംബവുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കും. ഒരു ദിവസം സ്വന്തം അമ്മയെ വീട്ടില് നിന്നും ഇയാള് ഇറക്കി വിട്ടൂവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
കേസില് അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിര്ദേശം നല്കി സീനിയര് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് രാജേഷ് അഫര്വാള്. പ്രതിക്കെതിരെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) സെക്ഷൻ 103 (1) പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
