"രാത്രിയില് പെണ്കുട്ടികളെ പുറത്തിറങ്ങാന് അനുവദിക്കരുത്"; ദുർഗാപൂർ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തില് വിവാദ പരാമർശവുമായി മമത ബാനര്ജി
Published : October 12, 2025 at 6:48 PM IST
Published : October 12, 2025 at 6:48 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ദുർഗാപൂരിലെ മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥിനിയുടെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തില് വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്ജി. രാത്രിയിൽ പെൺകുട്ടികളെ പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നാണ് മമത ബാനര്ജിയുടെ പ്രതികരണം. പെണ്കുട്ടികള് അവരെ സ്വയം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
"ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് പുറത്ത് നിന്നും പഠിക്കാന് വന്നവര് ഹോസ്റ്റലുകളിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. അവർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാനുള്ള മൗലികാവകാശമുണ്ടെങ്കിലും, രാത്രി വൈകി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ പൊലീസിന് ചില ലോജിസ്റ്റിക് പരിമിതികളുണ്ട്. രാത്രിയിൽ ആരാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ വീടുകൾക്കും പുറത്ത് കാവൽ നിൽക്കാനും കഴിയില്ല" - മമത പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തെ "ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അവര് കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. "ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല. കുറ്റം ചെയ്തവർ ആരായാലും കർശനമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. മൂന്ന് പേരെ ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും" - മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമാന സംഭവങ്ങള് നിരവധി നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അവയെക്കുറിച്ച് മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു. മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഒഡിഷയിലെ ബീച്ചിൽ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒഡിഷ സർക്കാർ എന്ത് നടപടിയാണ് ഇതില് സ്വീകരിച്ചത്?. മണിപ്പൂർ, യുപി, ബിഹാർ, ഒഡിഷ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത്തരം നിരവധി സമാന സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തു കൊണ്ട് നിങ്ങള് ഇതൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പരമാർശം നടത്തി.
ദുർഗാപൂർ കൂട്ടബലാത്സംഗം
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ദുർഗാപൂരിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ മൂന്ന് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവരെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. കേസില് തുടരന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനിയുടെ അച്ഛൻ്റ മൊഴി പ്രകാരം അവൾ ഒരു സഹപാഠിയുമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് പുറത്ത് പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ബലാത്സംഗം നടന്നത്. മുന്ന് പുരുഷന്മാര് സ്ഥലത്തെത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും സഹപാഠി അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയെന്നും അതിജീവിതയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു.
"രാത്രി 10 മണിക്ക് മകളുടെ സുഹൃത്താണ് ഇക്കാര്യം വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ജലേശ്വറിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ അവളുടെ സഹപാഠികളിൽ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷേ രണ്ടോ മൂന്നോ പുരുഷന്മാർ അവള്ക്കരികിലേക്ക് എത്തിയപ്പോള് അയാൾ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയി.
അവർ അവളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. രാത്രി 8:00 നും 9:00 നും ഇടയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഹോസ്റ്റൽ വളരെ അകലെയായിരുന്നു. അവൾ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നതാണ്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പര്യാപ്തമല്ല. ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല." വിദ്യാർഥിനിയുടെ പിതാവ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
