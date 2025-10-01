ETV Bharat / bharat

ശ്വാസ തടസവും പനിയും; കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ആശുപത്രിയിൽ

മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യനില ഡോക്‌ടർമാർ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്.

congress President Mallikarjun Kharge (PTI)
ബെംഗളൂരു: കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ശ്വാസ തടസവും പനിയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെയാണ് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 30) ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. നിലവില്‍ എംഎസ്‌ രാമയ്യ ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹമുള്ളത്.

ഡോക്‌ടർമാർ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ നിരവധി പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കി. ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ അറിയിച്ചു.

ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 30) രാവിലെ കല്യാണ-കർണാടക മേഖലയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഖാർഗെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മാനാടായ കലബുറഗി ഉൾപ്പെടെ സന്ദർശിക്കുകയുമുണ്ടായി. വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിത ബാധിതർക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തെഴുതുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

