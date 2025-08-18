ETV Bharat / bharat

ലജ്ജാകരമായ പാവകളി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ജോലി പ്രതിപക്ഷത്തെ ആക്രമിക്കലല്ല; ഗ്യാനേഷ്‌ കുമാറിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മഹുവ മൊയ്‌ത്ര - MAHUA MOITRA AGAINST GYANESH

വോട്ടു മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ്‌ കുമാർ നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി മഹുവ മൊയ്‌ത്ര.

TMC MP MAHUA MOITRA RAHUL GANDHI BIHAR ELECTION ELECTION COMMISSION
TMC MP Mahua Moitra And Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar (ETV Bharat, ECI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2025 at 8:26 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ്‌ കുമാർ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്‌ എംപി മഹുവ മൊയ്‌ത്ര. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ജോലി പ്രതിപക്ഷത്തെ ആക്രമിക്കലല്ല. ഇന്നലെ നടന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ നടത്തിയത് ലജ്ജാകരമായ പാവകളിയായിരുന്നുവെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഉയര്‍ത്തിയ വോട്ടുമോഷണ ആരോപണങ്ങള്‍ തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ്‌ കുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. രാഹുലിന്‍റെ ആരോപണങ്ങളെ അദ്ദേഹം പാടെ നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് വോട്ടു മോഷണ ആരോപണങ്ങൾക്ക് തക്കതായ കാരണങ്ങളോ സത്യവാങ്മൂലമോ സമർപ്പിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ താൻ നടത്തിയ പരാമർശത്തിന് രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറയുകയോ ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏഴ്‌ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സത്യവാങ്മൂലം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അർഥമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയടക്കം പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് ഓഗസ്‌റ്റ് 7- നായിരുന്നു രാഹുല്‍ വോട്ടുമോഷണ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയ പരിശോധനയ്‌ക്കൊടുവില്‍ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങള്‍ രാഹുൽ ഗാന്ധി ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ച് നടന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. കർണ്ണാടകയിലെ മഹാദേവപുരം നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില്‍ നടന്ന വോട്ടുമോഷണത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം വിരല്‍ ചൂണ്ടിയത്. 1,00,250 വ്യാജവോട്ടര്‍മാര്‍ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

മഹാദേവപുരത്ത് ഒരു വിലാസത്തിൽ നിന്ന് 80 പേർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തതായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പോളിങ്‌ ബൂത്തിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ നശിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ 45 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ സിസിടിവി വെബ്‌കാസ്‌റ്റിങ് ദൃശ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ബിഹാറിലെ സ്‌പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷനെതിരെ ( എസ്‌ഐആർ ) ഇന്ത്യാ സഖ്യനേതാക്കൾ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതിനെതിരെ വിശദീകരണം നടത്തിയിട്ടും പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടർന്നു. എംപിമാരായ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, അഖിലേഷ്‌ യാദവ്, അഭിഷേക് ബാനർജി, കനിമൊഴി എന്നിവരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. 'വോട്ട് ചോരി' എന്ന് എഴുതിയ ബാനറുകളും പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നേതാക്കൾ രംഗത്ത് എത്തിയത്.

Also Read: ഗവർണർ - സർക്കാർ പോര്: വിസി നിയമനത്തിന് സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്‌ജി; സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ നിർദേശം - KERALA VC DISPUTE

ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ്‌ കുമാർ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്‌ എംപി മഹുവ മൊയ്‌ത്ര. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ജോലി പ്രതിപക്ഷത്തെ ആക്രമിക്കലല്ല. ഇന്നലെ നടന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ നടത്തിയത് ലജ്ജാകരമായ പാവകളിയായിരുന്നുവെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഉയര്‍ത്തിയ വോട്ടുമോഷണ ആരോപണങ്ങള്‍ തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ്‌ കുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. രാഹുലിന്‍റെ ആരോപണങ്ങളെ അദ്ദേഹം പാടെ നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് വോട്ടു മോഷണ ആരോപണങ്ങൾക്ക് തക്കതായ കാരണങ്ങളോ സത്യവാങ്മൂലമോ സമർപ്പിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ താൻ നടത്തിയ പരാമർശത്തിന് രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറയുകയോ ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏഴ്‌ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സത്യവാങ്മൂലം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അർഥമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയടക്കം പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് ഓഗസ്‌റ്റ് 7- നായിരുന്നു രാഹുല്‍ വോട്ടുമോഷണ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയ പരിശോധനയ്‌ക്കൊടുവില്‍ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങള്‍ രാഹുൽ ഗാന്ധി ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ച് നടന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. കർണ്ണാടകയിലെ മഹാദേവപുരം നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില്‍ നടന്ന വോട്ടുമോഷണത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം വിരല്‍ ചൂണ്ടിയത്. 1,00,250 വ്യാജവോട്ടര്‍മാര്‍ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

മഹാദേവപുരത്ത് ഒരു വിലാസത്തിൽ നിന്ന് 80 പേർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തതായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പോളിങ്‌ ബൂത്തിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ നശിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ 45 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ സിസിടിവി വെബ്‌കാസ്‌റ്റിങ് ദൃശ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ബിഹാറിലെ സ്‌പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷനെതിരെ ( എസ്‌ഐആർ ) ഇന്ത്യാ സഖ്യനേതാക്കൾ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതിനെതിരെ വിശദീകരണം നടത്തിയിട്ടും പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടർന്നു. എംപിമാരായ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, അഖിലേഷ്‌ യാദവ്, അഭിഷേക് ബാനർജി, കനിമൊഴി എന്നിവരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. 'വോട്ട് ചോരി' എന്ന് എഴുതിയ ബാനറുകളും പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നേതാക്കൾ രംഗത്ത് എത്തിയത്.

Also Read: ഗവർണർ - സർക്കാർ പോര്: വിസി നിയമനത്തിന് സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്‌ജി; സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ നിർദേശം - KERALA VC DISPUTE

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHIELECTION COMMISSIONRAHUL GANDHI VOTE CHORI ALLEGATIONSമഹുവ മൊയ്‌ത്രMAHUA MOITRA AGAINST GYANESH

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.