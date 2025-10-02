ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം, പരിചയപ്പെടാം 1948 മുതല് ഗാന്ധിജിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെ
അഹിംസയിലൂടെ ഗാന്ധിജി നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളും സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീര്ത്തി ലോകമെമ്പാടും എത്തിച്ചു. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദൈവത്തെ പോലെ മംഗളുരുവിലെ കങ്കനാഡിയില് ശ്രീ ബ്രഹ്മ ബെയ്ദ്രകാല ഗറോദി ക്ഷേത്രത്തില് ആരാധിക്കുന്നത്.
Published : October 2, 2025 at 5:06 PM IST
ബെംഗളുരു: ഗാന്ധിജിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഇങ്ങ് തെക്കേന്ത്യയില്. കര്ണാടകയിലെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ മംഗളുരുവിലാണിത്. കഴിഞ്ഞ 77 വര്ഷമായി ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ ഇവിടെ ദൈവത്തെ പോലെ ആരാധിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
1948 മുതലാണ് മംഗളുരുവിലെ കങ്കനാഡിയിലുള്ള ശ്രീ ബ്രഹ്മബായ്ദര്കലഗരാദി ക്ഷേത്രത്തില് ഗാന്ധിജിയെയും ആരാധിക്കാന് തുടങ്ങിയത്. നിത്യവും ഈ ബിംബത്തില് പൂജകള് അര്പ്പിക്കുന്നതിലൂടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ ഓര്മ്മകള് ഇവിടെ ജീവനോടെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു.
രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അഹിംസയിലൂടെ ഗാന്ധിജി നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളും സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീര്ത്തി ലോകമെമ്പാടും എത്തിച്ചു. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദൈവത്തെ പോലെ മംഗളുരുവിലെ കങ്കനാഡിയില് ശ്രീ ബ്രഹ്മ ബെയ്ദ്രകാല ഗറോദി ക്ഷേത്രത്തില് ആരാധിക്കുന്നത്. നിത്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിംബത്തില് പൂജയും പ്രാര്ത്ഥനയും അര്പ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓര്മ്മകള് ഓജസോടെ നിലനിര്ത്തുന്നു.
നഗരത്തിലെ ഗറോദിയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തുളുനാട്ടിലെ രണ്ട് അവിസ്മരണീയ നായകന്മാരായ കോട്ടിക്കും ചെന്നയ്യയ്ക്കും ഒപ്പമാണ് ഗാന്ധിജിയെയും ആരാധിക്കുന്നത്.
Also Read: ബാല്യകാല ചിത്രം മുതല് അന്ത്യയാത്ര ചെയ്ത വാഹനം വരെ, ഗാന്ധിയുടെ ജനനം തുടങ്ങി മരണം വരെ 'വരച്ചിട്ടൊരു' മ്യൂസിയം; രാജ്ഘട്ടിലെ ചരിത്ര കാഴ്ചകള്
മംഗളുരുവിലെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം 1948 ഡിസംബര് പതിനഞ്ചിനാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളായ നരസപ്പ സല്യന് സോമപ്പ പണ്ഡിറ്റ് എന്നിവരെ ഗാന്ധിജിയുടെ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാന തത്വങ്ങള് ആകര്ഷിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നാരായണഗുരുവിന് തൊട്ടടുത്തായി ഗാന്ധിജിയുടെയും പ്രതിമ അവര് നിര്മ്മിച്ചത്. കളിമണ്ണില് തീര്ത്ത ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് പകരം 2006ല് മാര്ബിളില് തീര്ത്ത ഗാന്ധി ശില്പ്പം ഇടംപിടിച്ചു.
മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേതിന് സമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ ആരാധാന. നിത്യവും മൂന്ന് നേരം ആരതിയും നൈവേദ്യവുമുണ്ട്. രാവിലെ ആറ് മണി, ഉച്ചയ്ക്ക് 11.30, രാത്രി 7.30 എന്നിങ്ങനെയാണ് പൂജാസമയം. പാലും പഴവുമാണ് നൈവേദ്യം. ഭഗവദ് ഗീത വായിക്കുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ രൂപമാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സത്യം, സമാധാനം, അഹിംസ, ത്യാഗം എന്നീ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇത് നല്കുന്നത്. എല്ലാ കൊല്ലവും ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനമായ ഒക്ടോബര് രണ്ടിന് പ്രത്യേക അര്ച്ചനയും നടക്കാറുണ്ട്. ദേശീയോത്സവ വേളകളില് പ്രത്യേക പൂജകളും നടക്കും.
ഈ ക്ഷേത്രം യുവാക്കളുടെ ഒരു പ്രചോദന കേന്ദ്രമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇവര് ഗാന്ധിയന് ആശയങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെയും നാരായണ ഗുരുവിന്റെയും സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനങ്ങള് ഇവിടെ ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നു.
മുന്ഗാമികള് ഇവിടെ ഗാന്ധി പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച് പൂജകള്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇത് ഇപ്പോഴും തുടര്ന്ന് പോരുന്നുവെന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി ഗാംഗാധര് ശാന്തി പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഗാന്ധിജിയെ വീട്ടില് വച്ചാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്. 1948ല് ക്ഷേത്രത്തില് ഗാന്ധി പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചതോടെ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് ക്ഷേത്രം മാനേജര് കിഷോര് കുമാര് പറഞ്ഞു. ഗാന്ധിജിയോട് ജനങ്ങള്ക്ക് ഭക്തിയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെന്നതോടെയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത്. മൂന്ന് നേരം പൂജ നടത്തുന്നുവെന്നതും പ്രത്യേകതയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.