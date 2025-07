ETV Bharat / bharat

വീടിനുള്ളിലെ ടൈലുകള്‍ക്ക് മാറ്റം; അനുജന്‍ ചേട്ടനെ അന്വേഷിച്ചെത്തിയത് വഴിത്തിരിവായി, മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ 'ദൃശ്യം മോഡല്‍' കൊലപാതകം പുറത്ത് - MAHARASHTRA WOMAN KILLS HUSBAND

The deceased, Vijay Chauhan and and his wife Gudiya Devi ( ETV Bharat )