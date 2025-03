ETV Bharat / bharat

ഔറംഗസീബിന്‍റെ ശവകുടീരം നീക്കുമെന്ന് ഭീഷണി; ഖുല്‍ത്താബാദില്‍ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി - REMOVAL OF AURANGZEBS GRAVE

Security has been beefed up in and around the area where the grave of Aurangzeb is located in Khultabad ( ETV Bharat )