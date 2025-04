ETV Bharat / bharat

'നീ കശ്‌മീരിൽ നിന്നുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല'; ഭീകരാക്രമണത്തിന് മുന്നെ പ്രതികളില്‍ ഒരാള്‍ തന്നോട് സംസാരിച്ചതായി യുവാവ് - PAHALGAM ATTACK LATEST

Security personnel at the site of the Pahalgam terror attack, in Anantnag district, Jammu and Kashmir, Wednesday, April 23, 2025. ( PTI )