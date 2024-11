ETV Bharat / bharat

മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ കേവലഭൂരിപക്ഷം കടന്ന് മഹായുതി, ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ ഭരണമുറപ്പിച്ച് ജെഎംഎം

Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde (centre) with State Deputy Chief Ministers Devendra Fadnavis (left) and Ajit Pawar during election rally in Mumbai on Nov 10, 2024 ( ANI )