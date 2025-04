ETV Bharat / bharat

ട്രെയിന്‍ യാത്രയില്‍ വേദനിപ്പിച്ച ആ കഴ്‌ച എത്തിയത് വമ്പന്‍ കണ്ടുപിടിത്തത്തില്‍; 13-കാരിയുടെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ റാമ്പിനെ തേടിയെത്തിയത് ദേശീയ അംഗീകാരം - RAMP FOR DIFFERENTLY ABLED PEOPLE

Maharashtra Girl's 'Divyang Friendly Ramp' During Train Travel Earns Her National Scholarship From AICTE. ( ETV Bharat )