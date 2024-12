ETV Bharat / bharat

മന്ത്രിസഭാ വികസിപ്പിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഫഡ്‌നാവിസ് സർക്കാർ; 39 മന്ത്രിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു - MAHARASHTRA CABINET EXPANSION

Maharashtra Governor CP Radhakrishnan, Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Ministers Ajit Pawar and Eknath Shinde and others during the swearing-in ceremony of cabinet ministers amid state cabinet expansion, at Raj Bhavan, in Nagpur, Sunday, Dec. 15, 2024. The 10-day-old BJP-led Mahayuti alliance ministry in Maharashtra was expanded at Nagpur on Sunday, with 39 ministers being sworn in, taking its strength to 42 ( ETV Bharat )