ETV Bharat / bharat

ബസന്ത് പഞ്ചമി ദിനത്തിൽ അമൃത സ്‌നാനം; പുണ്യസ്‌നാനം നടത്തി 16.58 ലക്ഷത്തിലധികം ഭക്തർ - MAHA KUMBH BASANT PANCHAMI SNAN

Saints and seersfrom Akharas taking holy dip in Triveni Sangam on the occasion of Basant Panchami during the Maha Kumbh Mela, in Prayagraj, Monday ( PTI )