Accused Mujeeburahman (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read
ലക്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ കുശിനഗറിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെയും മാതാവിനെയും മതം മാറ്റിയ സംഭവത്തില്‍ മദ്രസാ പ്രധാനാധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ. കൊഹർഗഡി ഗ്രാമത്തിലുള്ള മദ്രസയ്‌ക്ക് മുമ്പില്‍ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് മഹേന്ദ്ര കുശ്വാഹ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

പൊലീസിന് ലഭിച്ച പരാതി പ്രകാരം സൗജന്യ ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് പ്രദേശത്തെ മദ്രസാ പ്രധാനാധ്യാപകൻ മുജീബുറഹ്‌മാൻ കുട്ടികളെയും ഭാര്യയെയും നിര്‍ബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം. തൻ്റെ അഭാവത്തിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയെയും രണ്ട് കുട്ടികളെയും മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്‌തുവെന്ന് മഹേന്ദ്ര കുശ്വാഹ പറഞ്ഞു. ഖദ്ദ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള മദ്രസയിലാണ് സംഭവം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ആൺകുട്ടിക്ക് നൂർആലം എന്ന പേര് നൽകി

ആൺകുട്ടിക്ക് നൂർ ആലം എന്ന പേര് നൽകിയെന്നും തുടര്‍ന്ന് മദ്രസയിൽ തന്നെ കുട്ടിയെ നിര്‍ത്തിയെന്നും പിതാവ് ആരോപിച്ചു. മകനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പ്രതി തന്നെ ശാരീകമായി ഉപദ്രവിച്ചുവെന്നും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പിതാവ് പരാതിയില്‍ പറഞ്ഞു. 2021 ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമവിരുദ്ധ മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് തിങ്കളാഴ്‌ച ഖദ്ദ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തെന്ന് ഖദ്ദ എസ്എച്ച്ഒ ഗിരിജേഷ് ഉപാധ്യായ പറഞ്ഞു.

പിന്നാലെ മദ്രസയിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന പ്രതി മഹാരാജ്‌ഗഞ്ച് ജില്ല സ്വദേശിയായ മുജീബുറഹ്മാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മദ്രസ പഠനത്തിനായി എത്തിയ ആണ്‍കുട്ടി അവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രാഥമികഅന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ആണ്‍കുട്ടി മദ്രസയുെട സമീപ പ്രദേശത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം വളർത്തിയെടുത്തതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

2015 ൽ ബലാത്സംഗ കേസിൽ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെടുകയും ഏകദേശം 10 വർഷത്തിനുശേഷം മോചിതനാകുകയും ചെയ്‌ത ആളാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് മഹേന്ദ്ര കുശ്വാഹ. മകൻ മദ്രസയില്‍ പഠിക്കുന്നുവെന്ന വിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് ജയിലില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം മദ്രസയിലെത്തി ബഹളം വയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ബലാത്സംഗ കേസിൽ ജയില്‍ ശിക്ഷ: "ഏകദേശം 15 വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ വിവാഹിതനായത്. വിവാഹശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടായി. ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു. അതേസമയം, ഒരു ബലാത്സംഗ കേസിൽ എനിക്ക് 10 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 4 ന് ഞാൻ ജയില്‍ മോചിതനായി. എൻ്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വസ്ത്രധാരണം മാറിയിരുന്നു. അവൾ ഇപ്പോൾ ബുർഖ ധരിക്കുന്നു. അവൾ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് തവണ നമസ്‌കരിക്കുന്നു. അവൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു. എൻ്റെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, അവർ പ്രാദേശിക മദ്രസകളിലാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി" മഹേന്ദ്ര കുശ്വാഹ (45) പറഞ്ഞു.

മക്കൾ തിരിച്ചറിയാൻ വിസമ്മതിച്ചു: മഹേന്ദ്ര കുശ്വാഹ മദ്രസയിലെത്തി മക്കളെ വിളിച്ചെങ്കിലും പിതാവിനൊപ്പം പോകാൻ അവര്‍ വിസമ്മതിച്ചു. കുട്ടികൾ പിതാവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ തയ്യാറായില്ല. കുട്ടികളോട് തന്നോടൊപ്പം വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, മദ്രസയിലെ ആളുകൾ തന്നെ മര്‍ദിച്ചെന്ന് മഹേന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി. പ്രതി മുജീബുള്റ

