'വോട്ടുമോഷ്‌ടിച്ച ബിജെപിയെ ജനം അധികാരത്തില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കും'; വോട്ടര്‍ അധികാര്‍ യാത്രയില്‍ സ്റ്റാലിന്‍ - M K STALIN IN VOTER ADHIKAR YATRA

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ബിജെപി തങ്ങളുടെ കളിപ്പാവയാക്കി മാറ്റിയെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിന്‍.

M K STALIN AGAINST BJP VOTER ADHIKAR YATRA UPDATES LATEST NEWS IN MALAYALAM വോട്ടര്‍ അധികാര്‍ യാത്ര
In this image posted on Aug. 27, 2025, LoP in the Lok Sabha and Congress leader Rahul Gandhi with Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin and LoP in the Bihar Legislative Assembly and RJD leader Tejashwi Yadav during the 'Vote Adhikar Yatra'. (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 3:18 PM IST

മുസഫർപൂർ: തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ 'അപഹാസ്യ'മാക്കുകയാണ് ബിജെപി ചെയ്‌തതെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ. വോട്ടുകള്‍ മോഷ്‌ടിച്ച അവരെ ജനം അധികാരത്തില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കുമെന്നും സ്റ്റാലിന്‍ പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന വോട്ടര്‍ അധികാര്‍ യാത്രയ്‌ക്കിടെ ബിഹാറിലെ മുസാഫർപൂർ ജില്ലയിൽ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌ക്കരണത്തിനിടെ ( എസ്‌ഐആർ ) 65 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തത് തീവ്രവാദത്തേക്കാള്‍ അപകടകരമാണെന്നും സ്റ്റാലിന്‍ പറഞ്ഞു. "കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആർജെഡിയുടെ തേജസ്വി യാദവും കൈകോർത്തത് ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ്. ബിഹാറില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ പരാജയപ്പെടും"- സ്റ്റാലിന്‍ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കളിപ്പാവയാക്കി

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ബിജെപി തങ്ങളുടെ കളിപ്പാവയാക്കി മാറ്റിയെന്നും സ്റ്റാലിന്‍ ആരോപിച്ചു. "രാഹുൽ ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ തുറന്നുകാട്ടി, എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കാന്‍ അവര്‍ തയ്യാറായില്ല. പകരം സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ അവർ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനൊന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭയപ്പെടില്ല" - സ്റ്റാലിന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വോട്ടര്‍ അധികാര്‍ യാത്രയുടെ പതിനൊന്നാം ദിനത്തിലാണ് സ്റ്റാലിന്‍ രാഹുലിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നത്. യാത്രയുടെ ഭാഗമാവുന്നതിനായി സ്റ്റാലിനൊപ്പം ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴിയും എത്തിയിരുന്നു. യാത്രയിൽ പങ്കുചേര്‍ന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റാലിൻ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിലെ പോസ്റ്റിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ജനങ്ങളുടെ വേദനയെ തടയാനാവാത്ത ശക്തിയാക്കി മാറ്റുന്ന യാത്ര

"വോട്ടര്‍ അധികാര്‍ യാത്രയുടെ ഭാഗമാവുന്നതിനായി ബിഹാറിലെത്തി. ബഹുമാന്യനായ ലാലു പ്രസാദ് ജിയുടെ നാട് എന്നെ തീക്ഷ്‌ണമായ കണ്ണുകളാല്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഏറെ വോട്ടകള്‍ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ട മണ്ണാണിത്. എന്‍റെ സഹോദരന്മാരായ രാഹുൽ ഗാന്ധി, തേജസ്വി യാദവ്, സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര എന്നിവർ ചേർന്ന് ജനങ്ങളുടെ വേദനയെ തടയാനാവാത്ത ശക്തിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് 'വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര'യിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്"- സ്റ്റാലിന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം യാത്രയുടെ പത്താംദിനത്തിലാണ് വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രാഹുലിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നത്. യാത്ര സുപോളിൽ എത്തിയപ്പോഴിരുന്നു പ്രിയങ്ക അതിന്‍റെ ഭാഗമായത്. വയനാട് എംപിക്കൊപ്പം തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ സ്വീകരണമാണ് യാത്രയ്‌ക്ക് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒരുക്കിയത്.

