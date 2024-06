ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യൻ കരസേനക്ക് പുതിയ മേധാവി; ലഫ്റ്റനന്‍റ് ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി നാളെ ചുമതലയേൽക്കും - New chief for Indian Army

By ETV Bharat Kerala Team

Lt Gen Upendra Dwivedi calling on Union Defence Minister Rajnath Singh after appointment as Indian Army Chief ( ETV Bharat )