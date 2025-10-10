കേരളം ഉൾപ്പെടെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സിലിണ്ടർ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായേക്കും; എൽപിജി ടാങ്കർ ഉടമകൾ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക്
എണ്ണക്കമ്പനികൾ വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പുതിയ വാടക കരാർ പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെതിരെയാണ് എൽപിജി ടാങ്കർ ലോറി ഉടമകളുടെ സമരം.
Published : October 10, 2025 at 1:21 PM IST
ചെന്നൈ: എൽപിജി ടാങ്കർ ലോറി ഉടമകൾ സമരത്തിൽ. ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 9) അർധരാത്രി മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിച്ചു. പുതിയ വാടക കരാറിനെതിരെയും തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുമാണ് ലോറി ഉടമകളുടെ സമരം.
തമിഴ്നാട്ടിലെ നാമക്കലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൽപിജി ടാങ്കർ ട്രക്ക് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ പുതുച്ചേരി, കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, കർണാടക, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഏകദേശം 5,514 ഓളം എൽപിജി ടാങ്കർ ട്രക്ക് ഉടമകൾ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എണ്ണക്കമ്പനികൾ 2025 മുതൽ 2030 വർഷം വരെ വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പുതിയ വാടക കരാർ നിബന്ധനകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ട്രക്കുകളുടെ എണ്ണം 3,879 ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് ഉള്പ്പെടെയാണ് പുതിയ കരാറിലെ നിബന്ധനകളിൽ ചിലത്. ഇതോടെ എല്ലാ ട്രക്കുകൾക്കും കരാറിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തണമെന്ന് എണ്ണ കമ്പനികളോട് ടാങ്കർ ട്രക്ക് ഉടമകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഇരുകൂട്ടർക്കും ഒരു ധാരണയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് എൽപിജി ടാങ്കർ ട്രക്ക് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വ്യാഴാഴ്ച നാമക്കലിൽ അടിയന്തര പൊതുയോഗം വിളിച്ചുചേർത്തു. എൽപിജി ടാങ്കർ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ ഒക്ടോബർ 9 -ന് അർധരാത്രി പണിമുടക്ക് ആരംഭിക്കും. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ പണിമുടക്കുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും യോഗത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രസിഡൻ്റ് ഷൺമുഖപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പണിമുടക്ക് കാരണം തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക, കേരളം, തെലങ്കാന എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പാചക വാതകം കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രക്കുകളിൽ ലോഡ് കയറ്റില്ലെന്നും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. "ഇതിനകം ലോഡ് കയറ്റിയിട്ട ട്രക്കുകൾ മാത്രമെ തൊഴിലാളികൾ ബോട്ടിലിങ് പ്ലാൻ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ" എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാചക വാതക ട്രക്കുകളുടെ പണിമുടക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് തുടർന്നാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സിലിണ്ടർ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എൽപിജി ടാങ്കർ ട്രക്ക് ഉടമകൾ ഗ്യാസ് കമ്പനികളോട് ഉടൻ ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ്, ഏപ്രിൽ 30 ന് നടന്ന ചർച്ചകളിൽ പരിഹാരമായതിനെത്തുടർന്ന് അസോസിയേഷൻ സമാനമായ പ്രതിഷേധം പിൻവലിച്ചിരുന്നു.
Also Read: പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആത്മഹത്യ; അംനീതുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി, കുറ്റക്കാര്ക്കെതിരെ ഉടനടി നടപടി വേണമെന്നാവശ്യം