പ്രജ്വല്‍ രേവണ്ണയ്‌ക്കെതിരെ ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ച് കര്‍ണാടക പൊലീസ് - Look Out Notice on Prajwal Revanna

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 2, 2024, 3:59 PM IST