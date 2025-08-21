ന്യൂഡൽഹി: ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളന പൂര്ത്തിയായപ്പോള് നിരവധി ബില്ലുകൾ പാസാക്കി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്. ലോക്സഭയില് പന്ത്രണ്ട് ബില്ലുകളും രാജ്യസഭയില് പതിനഞ്ച് ബില്ലുകളുമാണ് പാസാക്കിയത്. പ്രതിപക്ഷം തുടര്ച്ചയായി പ്രതിഷേധം ഉന്നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ഇരുസഭയിലെയും ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്രം ബില്ലുകള് പാസാക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രതിപക്ഷം തടസം സൃഷ്ടിച്ചെന്നും ഇതുമൂലം സമ്മേളനത്തിൽ കാര്യമായ ചർച്ചകൾ നടന്നില്ലെന്നും ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "സെഷനിൽ 419 ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, അതേസമയം തുടർച്ചയായ തടസങ്ങൾ കാരണം 55 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉത്തരം നൽകിയുള്ളൂ" ബിർള തൻ്റെ സമാപന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
മുഴുവൻ സെഷനിലും, സഭാ നടപടികൾ തടസപ്പെടുത്താൻ പ്രതിപക്ഷം ആവർത്തിച്ച് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതായി ലോക്സഭ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു. ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ എല്ലാവരും ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ട സമയമാണിതെന്നു അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലോക്സഭയിൽ പാസാക്കിയ 12 ബില്ലുകൾ
ലോക്സഭയിൽ പാസാക്കിയ 12 ബില്ലുകളിൽ ഗോവയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പട്ടികവർഗ പ്രാതിനിധ്യ പുനഃക്രമീകരണ ബിൽ 2025, മർച്ചൻ്റ് ഷിപ്പിംഗ് ബിൽ 2025, മണിപ്പൂർ ചരക്ക് സേവന നികുതി (ഭേദഗതി) ബിൽ 2025, മണിപ്പൂർ വിനിയോഗം (നമ്പർ 2) ബിൽ 2025, ദേശീയ കായിക ഭരണ ബിൽ, 2025, ആൻ്റി ഡോപ്പിഗ് (ഭേദഗതി) ബിൽ 2025, ആദായനികുതി ബിൽ 2025, നികുതി നിയമങ്ങൾ (ഭേദഗതി) ബിൽ 2025, ഇന്ത്യൻ തുറമുഖ ബിൽ 2025, ഖനികളും ധാതുക്കളും (വികസനവും നിയന്ത്രണവും) ഭേദഗതി ബിൽ 2025, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് (ഭേദഗതി) ബിൽ 2025, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് നിയന്ത്രണ ബിൽ 2025 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
രാജ്യസഭയില് പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ
ഇതില് ചില ബില്ലുകള് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഒരുമിച്ച് പാസാക്കിയ ബില്ലുകളാണ്. ചരക്ക് കയറ്റുമതി ബിൽ 2025, തീരദേശ ഷിപ്പിങ് ബിൽ 2025, മണിപ്പൂർ ചരക്ക് സേവന നികുതി (ഭേദഗതി) ബിൽ 2025, മണിപ്പൂർ വിനിയോഗം (നമ്പർ 2) ബിൽ, 2025, മർച്ചൻ്റ് ഷിപ്പിംഗ് ബിൽ 2025, ഗോവയിലെ നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പട്ടികവർഗ പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെ പുനഃക്രമീകരണ ബിൽ 2025 എന്നിവയാണ് രാജ്യസഭയിലും പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ.
ദേശീയ കായിക ഭരണ ബിൽ, 2025, ആൻ്റി ഡോപ്പിഗ് (ഭേദഗതി) ബിൽ 2025, ആദായനികുതി ബിൽ 2025, നികുതി നിയമങ്ങൾ (ഭേദഗതി) ബിൽ 2025, ഇന്ത്യൻ തുറമുഖ ബിൽ 2025, ഖനികളും ധാതുക്കളും (വികസനവും നിയന്ത്രണവും) ഭേദഗതി ബിൽ 2025 എന്നിവയാണ് രാജ്യസഭയിലും പാസാക്കിയ മറ്റ് ബില്ലുകൾ. രാജ്യസഭയിൽ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധമില്ലാതെ പാസാക്കിയത് ലാഡിംഗ് (ചരക്ക് കയറ്റ്) ബിൽ മാത്രമാണ്. മറ്റ് ബില്ലുകൾ ബഹളത്തിനിടയിലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വാക്ക്ഔട്ട് നടത്തിയതിനുശേഷവും ചെറിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം പാസാക്കുകയായിരുന്നു.
ആദായനികുതി ബിൽ 2025
1961 ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിന് പകരമായി ഈ ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കാനും അനാവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ നീക്കം ചെയ്യാനുമാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 1961-ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിൽ 4,000-ത്തിലധികം ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള നികുതി ഘടനയെ പുതിയ കരട് കൂടുതൽ ലളിതമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. റിട്ടേണുകൾ വൈകി ഫയൽ ചെയ്താലും നികുതിദായകർക്ക് റീഫണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും. വൈകിയുള്ള TDS ഫയലിംഗിന് സാമ്പത്തിക പിഴകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. നികുതി ബാധ്യതകളില്ലാത്ത നികുതിദായകർക്ക്, അതായത്, ആദായനികുതി അടയ്ക്കാത്തവർക്ക്, മുൻകൂട്ടി ‘Nil സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ’ ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഇത് ഇന്ത്യക്കാർക്കും പ്രവാസി നികുതിദായകർക്കും ബാധകമാണ്. 2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പുതിയ ബിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള മൂന്ന് ബില്ലുകൾ
പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും പിരിച്ചുവിടൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള മൂന്ന് ബില്ലുകൾ ബുധനാഴ്ച ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിന്നു, ഇതിന് ശേഷം പാർലമെൻ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമിതിക്ക് അയച്ചു. ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബില്ലാണത്. അഞ്ചുവർഷമോ അതിൽക്കൂടുതലോ ശിക്ഷലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റിലായി 30 ദിവസം ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടിവരുന്ന മന്ത്രിമാർക്ക് ഒരുമാസത്തിനകം സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ബില്ലാണിത്.
2025 ലെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് നിയന്ത്രണ ബില്
മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ പാസാക്കിയ പ്രധാന ബില്ലുകളിൽ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് നിയന്ത്രണ ബിൽ 2025. ഇത് വഴി പണം ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്, ആത്മഹത്യ എന്നിവ വര്ധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത്. പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുള്ള ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവര്ക്ക് 3 വർഷം വരെ തടവും അല്ലെങ്കിൽ 1 കോടി രൂപ പിഴയും ലഭിക്കും. ഇത്തരം ഗെയിമുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ 2 വർഷം വരെ തടവും/അല്ലെങ്കിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ലഭിക്കും. ഈ ഗെയിമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് 3 വർഷം വരെ തടവും/അല്ലെങ്കിൽ 1 കോടി രൂപ പിഴയും ലഭിക്കും. ആവർത്തിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 3-5 വർഷം തടവും 2 കോടി രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കും.
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് (ഭേദഗതി) ബിൽ 2025
അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിൽ ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ബിൽ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു. ഈ ഐഐഎമ്മിനെ "ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാപനം" ആയി നിയോഗിക്കും. ഈ സ്ഥാപനത്തിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും 555 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനു കീഴിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്ന 9-ാമത്തെ ഐഐഎം ഇതായിരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞു.
മർച്ചൻ്റ് ഷിപ്പിംഗ് ബിൽ 2025
ഈ ബിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര മേഖലയെ നവീകരിക്കുകയും സുസ്ഥിരമായ ഒരു വികസനം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. നാവിഗേഷൻ സുരക്ഷ, ജീവൻ്റെ സുരക്ഷ, സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയുടെ സംരക്ഷണം, സമുദ്ര അപകട പ്രതികരണത്തിനുള്ള അടിയന്തര തയ്യാറെടുപ്പ് എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് ബിൽ 2025
കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് ചെലവ് കുറഞ്ഞതും സുസ്ഥിരവുമായ ഗതാഗത മാർഗമാണ്. കോസ്റ്റൽ വ്യാപാരം എളുപ്പമാക്കുക, കൂടുതൽ മത്സരക്ഷമതയുള്ളതാക്കുക, ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗതാഗത കാഴ്ചപാടുമായി മികച്ച രീതിയിൽ സംയോജിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതുപ്രകരം, ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് കോസ്റ്റിംഗ് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിന് ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ല. കോസ്റ്റിംഗ് വ്യാപാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദേശ കപ്പലുകൾക്ക് ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഇത് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റൽ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുകയും ഈ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ വരുകയും ചെയ്യും.
ഇന്ത്യൻ തുറമുഖ ബിൽ 2025
തുറമുഖങ്ങളുടെ സംയോജിത വികസനം ബിൽ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കൂടിയാലോചന പ്രക്രിയയിലൂടെ തുറമുഖ വികസനത്തിനായുള്ള തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണത്തിനുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഇത് നൽകുന്നു. തുറമുഖ മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ലേഡിംഗ് ബിൽ 2025
1856-ലെ പഴയ ബിൽസ് ഓഫ് ലേഡിംഗ് ആക്ടിനെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുകയും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പാസാക്കിയ ഒരു നിയമനിർമ്മാണമാണ് ബിൽസ് ഓഫ് ലേഡിംഗ് ബിൽ, 2025. സമുദ്ര വ്യാപാരത്തിലെ നിർണായക രേഖകളായ ബില്ലുകളുടെ നിയമ ചട്ടക്കൂട് കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ലളിതമാക്കാനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു, ഇവ ഗതാഗത കരാറായും, ചരക്കുകളുടെ രസീതിയായും, ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പുതിയ ബിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ലേഡിംഗ് ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും (കാരിയർമാർ, ഷിപ്പർമാർ, കൺസൈനികൾ) കൂടുതല് വ്യക്തത കൊണ്ടുവരുന്നു, കൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ ഷിപ്പിംഗ് നിയമങ്ങളെ അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു.
കടൽ ചരക്ക് ഗതാഗത നിയമം2025
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുമ്പുള്ള നിയമത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുനനതാണ് ഈ ബിൽ. കേന്ദ്രവും തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മില് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ കണ്സള്ട്ടേറ്റീവ് ബോഡിയായി മാരിടൈം സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കൗണ്സില് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യന് തുറമുഖ ബില് 2025. സംയോജിത തുറമുഖ വികസനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കടൽ മാര്ഗം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയും യുകെയും തമ്മിലുള്ള സമഗ്ര സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര കരാർ (സിഇടിഎ) സുഗമമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
നാഷണൽ ആൻ്റി ഡോപ്പിഗ് (ഭേദഗതി) ബിൽ 2025
കായിക ഇനങ്ങളിൽ ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിൽ കർശനമായി നിരോധിക്കുന്നു. നിയമം 2022 ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കായിക മേഖലയിലെ നാഷണൽ ആൻ്റി ഡോപ്പിഗ് ബോർഡിന് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അച്ചടക്ക പാനലിൽ നിന്നും അപ്പീൽ പാനലിൽ നിന്നും ഏത് വിവരവും ലഭിക്കാൻ ബിൽ അധികാരം നൽകുന്നു.
