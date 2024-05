ETV Bharat / bharat

17:48 May 13 poll @ 5PM 5 മണി വരെ 62.31ശതമാനം നാലാം ഘട്ട ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 96 മണ്ഡലങ്ങളില്‍ വൈകിട്ട് 5 മണിവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 62.31 ശതമാനം പോളിങ്. പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ 75.66 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ 35.75 ശതമാനം പോളിങ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 17:06 May 13 Ram Charan casting Vote വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി രാം ചരണ്‍ തെലങ്കാന ജൂബിലി ഹില്‍സില്‍ നടന്‍ രാംചരണ്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ഭാര്യ ഉപാസന കാമിനേനിയ്‌ക്കൊപ്പം എത്തിയാണ് താരം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 15:52 May 13 പോളിങ് ശതമാനം മൂന്ന് മണി വരെ 52.60 ശതമാനം പോളിങ് 96 സീറ്റുകളില്‍ നടക്കുന്ന നാലാം ഘട്ട ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വൈകിട്ട് 3 മണി വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 52.60 ശതമാനം പോളിങ്. പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ 66.05 ശതമാനം പോളിങ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിങ് ശതമാനം ജമ്മു കശ്‌മീരിലാണ്. 29.93 ശതമാനമാണ് ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 15:36 May 13 രേണുക ചൗധരി ഖമ്മത്ത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി രേണുക ചൗധരി മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് രാജ്യസഭ എംപിയുമായ രേണുക ചൗധരി തെലങ്കാനയിലെ ഖമ്മത്ത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. 15:26 May 13 പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ കല്ലേറ് ബര്‍ധമാന്‍, ദുര്‍ഗാപൂര്‍ ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി ദിലീപ് ഘോഷിന്‍റെ വാഹനത്തിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അനുഭാവികള്‍. 15:20 May 13 വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയിക്കും; പ്രതീക്ഷ പങ്കിട്ട് ബഹരംപൂര്‍ ടിഎംസി സ്ഥാനാര്‍ഥി യൂസഫ് പത്താന്‍ വിജയ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ച് മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരവും ബഹരംപൂര്‍ ലോക്‌സഭ മണ്ഡലം തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുമായ യൂസഫ് പത്താന്‍. 'യുവാക്കളും സ്‌ത്രീകളും വലിയ തോതില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ സന്തോഷമുണ്ട്. അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷമാണ്. വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ഞാന്‍ വിജയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പൂര്‍ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യാനും ഞാന്‍ തയാറാണ്. ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാണ് ഞാന്‍ വന്നത്. അവരെന്നെ വളരെയധികം പിന്തുണച്ചു. ഇവിടെ ഒരുമാറ്റം വേണമെന്ന് ജനങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.' -പത്താന്‍ പറഞ്ഞു. 15:10 May 13 സുതാര്യതയില്ല, യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നു; കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രകടന പത്രികയെ വിമര്‍ശിച്ച് നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ പ്രകടന പത്രികയെ വിമര്‍ശിച്ച് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍. പ്രകടന പത്രിക സുതാര്യമല്ല, യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെയാണെന്നും നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു. 'പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ധനകാര്യ മാനേജ്‌മെന്‍റിനെ കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് കടത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍, അടുത്തിടെ ധാരാളം പ്രതികരണങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള്‍ കടം കണക്കാക്കുന്ന ജിഡിപി വളര്‍ച്ചയെ പരിഗണിക്കാതെ പലതവണ കേവലം സംഖ്യകള്‍ മാത്രം താരതമ്യം ചെയ്‌തിട്ടുമുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ സുതാര്യമല്ലാത്തതും യാഥാര്‍ഥ്യത്തിവുമായി വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നതുമായ പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്‌ദാനങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രം പുറത്തുവിടാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു' -നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. 14:54 May 13 തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു, പോളിങ്ങിനെ ബാധിച്ചേക്കും; അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിയും ബെര്‍ഹാംപൂര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയുമായ അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി. തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ റോഡുകള്‍ പിടിച്ചെടുക്കാനും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ചൗധരി. വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടാന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചെങ്കിലും തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രശ്‌നം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം. പോളിങ് കുറയാന്‍ ഇത് കാരണമാകുമെന്നും അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി. 13:53 May 13 Polling Percentage Till 1PM 01 മണിവരെയുള്ള പോളിങ് ശതമാനം ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ നാലാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങലിലെയും 96 സീറ്റിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പില്‍ 1 മണിവരെയുള്ള ശരാശരി പോളിങ് ശതമാനം 40.32 ആണെന്നാണ് ഓദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍. പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ഇതുവരെ കൂടുതല്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഉച്ച വരെ 51.87 ശതമാനം പോളിങ് ബംഗാളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയതായാണ് കണക്ക്. പോളിങ് ശതമാനം കുറവ് ജമ്മു കശ്‌മീരിലാണ്. 23.57 ആണ് കശ്‌മീരില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ട്. 13:33 May 13 ജ്വാല ഗുട്ട വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി 'വോട്ട് നമ്മുടെ അവകാശം': ജ്വാല ഗുട്ട ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ നാലാം ഘട്ടത്തില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ താരം ജ്വാല ഗുട്ട. ഹൈദരാബാദിലാണ് താരം വേട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പാര്‍ലമെന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തന്‍റെ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിച്ച താരം ജനങ്ങള്‍ എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. 13:13 May 13 മാധവി ലതയുടെ വിവാദ നടപടി മുസ്‌ലീം വോട്ടര്‍മാരുടെ മുഖാവരണം ഉയര്‍ത്തി പരിശോധന; ഹൈദരാബാദില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ നടപടി വിവാദത്തില്‍ പോളിങ് ബൂത്തില്‍ മുസ്‌ലീം വോട്ടര്‍മാരുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി പരിശോധിച്ച ഹൈദരാബാദ് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി മാധവി ലതയുടെ നടപടി വിവാദത്തില്‍. വോട്ടര്‍മാരുടെ മുഖാവരണം ഉയര്‍ത്തി മാധവി ലത നടത്തിയ പരിശോധനയാണ് വിവാദത്തിലായത്. ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നാലാം ഘട്ട പോളിങ് പുരോഗമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ബൂത്ത് സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെയാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി ചട്ടലംഘനം നടത്തിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പൊലീസിന്‍റെയും സാന്നിധ്യത്തില്‍ മുസ്‌ലീം വോട്ടര്‍മാരോട് മുഖാവരണം മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നതുമായ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ മുഖാവരണമില്ലാതെ വോട്ടർമാരുടെ തിരിച്ചറിയിൽ രേഖ പരിശോധിക്കാൻ സ്ഥനാര്‍ഥിയായ തനിക്ക് അവകാശം ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു മാധവി ലതയുടെ പ്രതികരണം. 12:47 May 13 'പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികള്‍ അധികാരത്തിലെത്തും': കെ ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യ മുന്നണിയോ എൻഡിഎയോ പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികളുടെ സഖ്യത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തെലങ്കാന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിആര്‍എസ് നേതാവുമായ കെ ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു. തെലങ്കാനയിലെ സിദ്ദിപേട്ടില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 75 വയസിന് ശേഷം ബിജെപിയില്‍ ആരും ഒരു സ്ഥാനവും ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് നരേന്ദ്ര മോദി അധികാരം ഒഴിയേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. '75 വയസ് പിന്നിട്ടാല്‍ ബിജെപിയില്‍ ആരും ഒരു സ്ഥാനവും ഏറ്റെടുക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ മോദി അധികാരം ഒഴിയണം. അതിനാണ് സാധ്യതകള്‍ ഏറെയും. പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികളുടെ ശക്തി വര്‍ധിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത്തവണത്തേത്. ഫലം വരുമ്പോള്‍ പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികളുടെ സഖ്യമായിരിക്കും അധികാരത്തിലെത്തുക. നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് കുറഞ്ഞത് 65-70% വരെ പോളിങ് ആയിരിക്കണം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്'. 11:53 May 13 11 മണിവരെയുള്ള പോളിങ് ശതമാനം ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ നാലാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് അഞ്ചാം മണിക്കൂറിലേക്ക്. രാവിലെ 11 മണി വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 24.87% പോളിങ്. കൂടുതല്‍ പോളിങ് പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ (32.78%) കുറവ് ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ (14.94%). 11:45 May 13 എംഎല്‍എയെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത വോട്ടര്‍ക്ക് മര്‍ദനം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി എംഎല്‍എയോട് ക്യൂ നില്‍ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട യുവാവിന് മര്‍ദനം. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തെനാലിയിലാണ് സംഭവം. വൈഎസ്‌ആര്‍സിപി എംഎല്‍എ ശിവകുമാറാണ് വോട്ടറെ മര്‍ദിച്ചത്. എംഎല്‍എയെ യുവാവും തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ എംഎല്‍എയുടെ കൂട്ടാളികള്‍ ഇയാളെ സംഘത്തോടെ ആക്രമിച്ചു. 11:26 May 13 തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി വോട്ട് ചെയ്‌തു ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ നാലാം ഘട്ടത്തില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി. മഹബൂബ് നഗര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ പോളിങ് ബൂത്തില്‍ കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തിയാണ് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി വോട്ട് ചെയ്‌തത്. 10:22 May 13 വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പവൻ കല്യാണ്‍ ജനസേന പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷൻ പവൻ കല്യാണ്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മംഗളഗിരിയിലാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 10:14 May 13 പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റം ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാലാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ ബിജെപി തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് തര്‍ക്കം. ബംഗാളിലെ ദുര്‍ഗാപുരിലാണ് ബിജെപി - തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായത്. 09:39 May 13 രാവിലെ 9 മണിവരെയുള്ള പോളിങ് ശതമാനം ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ നാലാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. ആദ്യ മണിക്കൂറുകള്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ 96 സീറ്റുകളിലേക്കായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് 10.35 ശതമാനം പോളിങ്. ആദ്യ കണക്കുകളില്‍ കൂടുതല്‍ പോളിങ് പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ (15.24%) കുറവ് ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ (5.07%) 09:09 May 13 ആന്ധ്രയില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയും ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും ലോക്‌സഭ, നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടക്കുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ടിഡിപി അധ്യക്ഷനുമായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും. കടപ്പ മണ്ഡലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗുണ്ടൂരില്‍ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രബാബു നായിഡു വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് Read More ... 08:54 May 13 'തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഗൗരവത്തോടെ കാണണം': അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി എഐഎംഐഎം അധ്യക്ഷനും ഹൈദരാബാദിലെ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥിയുമായ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി നാലാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തന്‍റെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ഹൈദരാബാദിലെ പോളിങ് ബൂത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ബിജെപിയുടെ മാധവി ലത, ബിആർഎസിലെ ഗദ്ദം ശ്രീനിവാസ് യാദവ് എന്നിവരാണ് മണ്ഡലത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രധാന എതിരാളികള്‍. രാജ്യത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ചരിത്രപരമായതുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇതെന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 'അഞ്ച് വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഉള്ളത് പോലെയല്ല ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പും. വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്‌നങ്ങളും വ്യത്യസ്‌തമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ചരിത്രപരമായതുമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. രാജ്യത്തിന് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ധാരണയുണ്ട്. ഏതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും അതിനെ ഗൗരവത്തോടെ വേണം കാണാൻ'- അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു Read More... 08:06 May 13 അല്ലു അര്‍ജുനും ജൂനിയര്‍ എൻടിആറും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി അല്ലു അര്‍ജുനും ജൂനിയര്‍ എൻടിആറും ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ നാലാം ഘട്ടത്തില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി തെലുഗു ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ അല്ലു അര്‍ജുനും ജൂനിയര്‍ എൻടിആറും. ഹൈദരാബാദിലെ പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തിയാണ് അല്ലു അര്‍ജുൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രാജ്യത്തിന്‍റെ അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് ഏറ്റവും നിര്‍ണായകമായ ദിവസമാണ് ഇതെന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അല്ലു അര്‍ജുൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ജൂബ്ലീ ഹില്‍സിലെ പോളിങ് ബൂത്തില്‍ എത്തിയാണ് ജൂനിയര്‍ എൻടിആര്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എല്ലാവരും അവരുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കണം. ഭാവി തലമുറകൾക്ക് നാം പകർന്നുനൽകേണ്ട ഒരു നല്ല സന്ദേശമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു Read More... 07:29 May 13 പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റ് 'വരൂ, നമ്മുടെ കടമ ചെയ്യാം': വോട്ടർമാരോട് അഭ്യർത്ഥനയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങള്‍ വൻതോതില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാനും തങ്ങളുടെ കടമ നിര്‍വഹിക്കാനും പ്രധാനമന്ത്രി. ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ നാലാം ഘട്ട പോളിങ് ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ എക്‌സിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. 'ഇന്ന് നടക്കുന്ന ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ നാലാം ഘട്ടത്തില്‍, 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലുമായുള്ള 96 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടങ്ങളില്‍ ഉള്ള യുവാക്കളും സ്‌ത്രീകളും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള എല്ലാ വോട്ടര്‍മാരും വൻതോതില്‍ തങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യുക, നമുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും ചേര്‍ന്ന് നമ്മുടെ കടമ നിര്‍വഹിക്കാം, ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താം'- പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. 07:03 May 13 പോളിങ്ങ് തുടങ്ങി ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ നാലാം ഘട്ട പോളിങ് തുടങ്ങി. ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ജമ്മു കശ്‌മീരിലെയും 96 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നാലാം ഘട്ടത്തില്‍ വോട്ടെടുപ്പ്. 1.92 ലക്ഷം പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനുകളിലായി 17.7 കോടി വോട്ടർമാർ ഇന്ന് വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കും. ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പുറമെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭയിലേക്കും ഇന്നാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. 06:39 May 13 ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭയിലേക്കുള്ള നാലാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന്. ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജമ്മു കശ്‌മീരിലുമായി 96 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് നാലാം ഘട്ടത്തില്‍ വോട്ടെടുപ്പ്. മത്സര രംഗത്തുള്ളത് 1717 സ്ഥാനാർഥികൾ. ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലേക്കും ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ 25 മണ്ഡലങ്ങളിലും തെലങ്കാനയിലെ 17 മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒറ്റഘട്ടമായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആന്ധ്രയിൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇതിനൊപ്പമാണ് നടക്കുക. ഉത്തർപ്രദേശിൽ 13, മഹാരാഷ്‌ട്രയിൽ 11, മധ്യപ്രദേശ്, പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എട്ടു മണ്ഡലങ്ങൾ വീതവും ബീഹാറിൽ അഞ്ചും, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡിഷ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലും നാലാം ഘട്ടത്തിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. സമാജ് വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് മത്സരിക്കുന്ന ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കനൗജിലും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി, യൂസഫ് പഠാൻ, മഹുവ മൊയ്‌ത്ര, ദിലീപ് ഘോഷ്, കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ് എന്നിവരാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജനവിധി തേടുന്ന പ്രമുഖർ.

