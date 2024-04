രണ്ടാംഘട്ടം വെള്ളിയാഴ്‌ച, 88 മണ്ഡലങ്ങള്‍ ബൂത്തിലേക്ക്, പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങള്‍, സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ; അറിയേണ്ടതെല്ലാം - 88 Seats To Go To Polls This Friday

By ETV Bharat Kerala Team Published : Apr 24, 2024, 4:15 PM IST | Updated : 15 hours ago