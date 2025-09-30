ETV Bharat / bharat

ചരിത്രം കുറിച്ച വനിത: ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ ലോക്കോ പൈലറ്റ് സുരേഖ യാദവ് വിരമിച്ചു

1989-ലാണ് സുരേഖ യാദവ് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. അന്ന് പുരുഷാധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന റെയില്‍വേ മേഖലയിലെ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും സുരേഖ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞു

LOCO PILOT SUREKHA YADAV RAILWAYS TRAIN DRIVER
Surekha Yadav (X.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ ലോക്കോ പൈലറ്റും 36 വര്‍ഷത്തിലധികം നീണ്ട ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തില്‍ രാജ്യത്തെ നിരവധി പ്രമുഖ ട്രെയിനുകള്‍ ഓടിക്കുകയും ചെയ്ത സുരേഖ യാദവ് വിരമിച്ചു. ധൈര്യത്തിന്‍റെയും പ്രചോദനത്തിന്‍റെയും പാരമ്പര്യം അവശേഷിപ്പിച്ചാണ് സുരേഖയുടെ ട്രെയിന്‍ നിയന്ത്രണ യാത്ര സെപ്റ്റംബര്‍ 30ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

സുരേഖയുടെ സംഭാവനകളെ മധ്യ റെയില്‍വേ പ്രകീര്‍ത്തിച്ച് രംഗത്തെത്തി. സുരേഖയുടെ യാത്ര വരും തലമുറകള്‍ക്ക് പ്രചോദനമായി തുടരുമെന്നും റെയില്‍വേ അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

1989-ലാണ് സുരേഖ യാദവ് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. അന്ന് പുരുഷാധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന റെയില്‍വേ മേഖലയിലെ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും സുരേഖ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞു. 1990-ല്‍ സുരേഖ അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രൈവറായി. അതോടെ ഈ രംഗത്തെ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ ട്രെയിന്‍ ഡ്രൈവര്‍ എന്ന പദവിക്ക് സുരേഖ അര്‍ഹയായി.

സാധാരണക്കാരിയില്‍ നിന്നും ചരിത്രത്തിലേക്ക്

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സത്താറ ജില്ലയിലെ ഒരു സാധാരണ കര്‍ഷക കുടുംബത്തില്‍ 1965 സെപ്റ്റംബര്‍ 2-നാണ് സുരേഖ യാദവ് ജനിച്ചത്. റെയില്‍വേയില്‍ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് സുരേഖ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗില്‍ ഡിപ്ലോമ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു.

മുംബൈയിലെ പ്രാദേശിക ട്രെയിനുകള്‍ക്ക് പുറമെ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുത്തനെയുള്ള മലമ്പാത (ഘട്ട്) ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിനുകള്‍ ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ട്രെയിനുകളായ വന്ദേ ഭാരത്, രാജധാനി എക്‌സ്പ്രസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവയുടെ നിയന്ത്രണവും സുരേഖ ഏറ്റെടുത്തു.

പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് സുരേഖ യാദവ് തന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തില്‍ പടിപടിയായി വളര്‍ന്നത്. 1996-ല്‍ ആദ്യമായി ഒരു ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിന്‍ ഓടിച്ചു. 2000-ത്തില്‍ 'മോട്ടോര്‍ വുമണ്‍' ആയി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു. 2010-ല്‍ 'ഘട്ട് ഡ്രൈവറാ'യി യോഗ്യത നേടി. പിന്നീട് വിവിധ റൂട്ടുകളിലെ ദീര്‍ഘദൂര മെയില്‍, എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളുടെ കമാന്‍ഡ് അവര്‍ ഏറ്റെടുത്തു.

വന്ദേ ഭാരതിലും രാജധാനിയിലും ചരിത്രം കുറിച്ചു

സുരേഖയുടെ കരിയറിലെ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു 2023 മാര്‍ച്ച് 13-ന് സോളാപൂരിനും മുംബൈയിലെ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ടെര്‍മിനസിനും ഇടയിലുള്ള വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്പ്രസിന്റെ കന്നി ഓട്ടം.

വിരമിക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ്, തന്റെ അവസാന ഡ്യൂട്ടിയായി ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീന്‍ റൂട്ടില്‍ രാജധാനി എക്‌സ്പ്രസ് പൈലറ്റ് ചെയ്യാനും സുരേഖയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു.

വിരമിച്ച ദിവസം സുരേഖ യാദവ് തന്‍റെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പ് അവരുടെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ റെയില്‍വേയുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അവര്‍ക്ക് ഗംഭീരമായ യാത്രയയപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു.

മധ്യ റെയില്‍വേയുടെ ഔദ്യോഗിക 'എക്‌സ്' പേജില്‍ കുറിപ്പിലൂടെ സുരേഖ യാദവിന് ആശംസകള്‍ അറിയിച്ചു: 'റെയില്‍വേ പതാകവാഹകയ്ക്ക് വിട. ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ ട്രെയിന്‍ ഡ്രൈവറായ സുരേഖ യാദവ്, 36 വര്‍ഷത്തെ മഹത്തായ സേവനത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു. അവരുടെ അനുകരണീയമായ യാത്ര റെയില്‍വേയിലെ വരും തലമുറയിലെ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ഒരുപോലെ പ്രചോദിപ്പിക്കും.'

ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അധ്യായങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് സുരേഖ യാദവിന്റേത്. അവരുടെ അര്‍പ്പണബോധവും ധൈര്യവും രാജ്യത്തെ അനേകം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരാന്‍ പ്രചോദനമായി എന്നതില്‍ സംശയമില്ലെന്നും നിരവധി പേര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു.

Also Read: റെയില്‍വേയിലെ 29,000 തസ്‌തികകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം സുരക്ഷയെയും പ്രവര്‍ത്തക്ഷമതയെയും ബാധിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

For All Latest Updates

TAGGED:

LOCO PILOTSUREKHA YADAVRAILWAYSTRAIN DRIVERLOCO PILOT SUREKHA YADAV RETIRES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.