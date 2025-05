ETV Bharat / bharat

യുദ്ധം നടത്തിയത് ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെ; ചൈനീസ് നിര്‍മിത മിസൈലുകള്‍ തകര്‍ത്തെന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം, തത്സമയ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാം... - INDIAN ARMY PRESS CONFERENCE

Director General of Military Operations (DGMO) Lt General Rajiv Ghai with Air Marshal AK Bharti and Vice Admiral AN Pramod ( PTI )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 12, 2025 at 2:47 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 2:52 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED ചൈനീസ് നിര്‍മ്മിത യുദ്ധോപകരണങ്ങള്‍ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഭീകരര്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് എയർ മാർഷൽ എ.കെ. ഭാരതി. ആക്രമണങ്ങല്‍ ഫലപ്രദമായി ചെറുക്കാന്‍ എയര്‍ ഡിഫന്‍സ് സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞു. പി എല്‍ 15 ചൈനീസ് മിസൈലിന് ഇന്ത്യയില്‍ ലക്ഷ്യം നേടാനായില്ല. പാക്കിസ്ഥാന്‍റെ ദീര്‍ഷ ദൂര മിസൈലുകളും ഫലം കണ്ടില്ല. ചൈനീസ് നിര്‍മ്മിത ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളും ലൂയിട്ടര്‍ മിസൈലുകളും റോക്കറ്റുകളും ഇന്ത്യന്‍ സേന തകര്‍ത്തെന്നും എയർ മാർഷൽ എ.കെ. ഭാരതി പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിന്‍റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കു വെച്ച് സൈനികത്തലവന്മാര്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ലെഫ്റ്റനന്‍റ് ജനറല്‍ രാജീവ് ഘായ് ഡയറക്‌ടര്‍ ജനറല്‍ മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷന്‍സ്, എയര്‍മാര്‍ഷല്‍ എ കെ ഭാരതി, ഡയറക്‌ടര്‍ ജനറല്‍ എയര്‍ ഓപ്പറേഷന്‍സ്, വൈസ് അഡ്‌മിറല്‍ എ എല്‍ പ്രമോദ് ഡയറക്‌ടര്‍ ജനറല്‍ നേവല്‍ ഓപ്പറേഷന്‍സ്, എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു. യുദ്ധം നടത്തിയത് ഭീകരതയ്കെകതിരെയെന്ന് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.

LIVE FEED ചൈനീസ് നിര്‍മ്മിത യുദ്ധോപകരണങ്ങള്‍ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഭീകരര്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് എയർ മാർഷൽ എ.കെ. ഭാരതി. ആക്രമണങ്ങല്‍ ഫലപ്രദമായി ചെറുക്കാന്‍ എയര്‍ ഡിഫന്‍സ് സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞു. പി എല്‍ 15 ചൈനീസ് മിസൈലിന് ഇന്ത്യയില്‍ ലക്ഷ്യം നേടാനായില്ല. പാക്കിസ്ഥാന്‍റെ ദീര്‍ഷ ദൂര മിസൈലുകളും ഫലം കണ്ടില്ല. ചൈനീസ് നിര്‍മ്മിത ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളും ലൂയിട്ടര്‍ മിസൈലുകളും റോക്കറ്റുകളും ഇന്ത്യന്‍ സേന തകര്‍ത്തെന്നും എയർ മാർഷൽ എ.കെ. ഭാരതി പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിന്‍റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കു വെച്ച് സൈനികത്തലവന്മാര്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ലെഫ്റ്റനന്‍റ് ജനറല്‍ രാജീവ് ഘായ് ഡയറക്‌ടര്‍ ജനറല്‍ മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷന്‍സ്, എയര്‍മാര്‍ഷല്‍ എ കെ ഭാരതി, ഡയറക്‌ടര്‍ ജനറല്‍ എയര്‍ ഓപ്പറേഷന്‍സ്, വൈസ് അഡ്‌മിറല്‍ എ എല്‍ പ്രമോദ് ഡയറക്‌ടര്‍ ജനറല്‍ നേവല്‍ ഓപ്പറേഷന്‍സ്, എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു. യുദ്ധം നടത്തിയത് ഭീകരതയ്കെകതിരെയെന്ന് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.

Last Updated : May 12, 2025 at 2:52 PM IST