ETV Bharat / bharat

കൃഷിയിടത്തില്‍ കൂറ്റന്‍ ബോംബ്, കണ്ടെത്തിയത് പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമായ 453 കിലോ ഭാരമുള്ള ബോംബ്, നിര്‍വീര്യമാക്കി സേന - BOMB FOUND IN MAHARASHTRA VILLAGE

A 453 kg live bomb found in Varwandi village, Maharashtra, was deactivated by the Indian Army ( ETV Bharat )