ട്രെക്കിങ് മേഖലയില് തുറന്ന് വിട്ട സിംഹത്തെ കാണാനില്ല; തെരച്ചില് പുരോഗമിക്കുന്നു, ഭീതിയില് പ്രദേശവാസികള്
വണ്ടലൂര് മൃഗശാലയില് നിന്നും കാണാതായ സിംഹത്തിനായി തെരച്ചില് പുരോഗമിക്കുന്നു. ഡ്രോണുകളും തെര്മല് ഇമേജിങ് ക്യാമറകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് തെരച്ചില്. അഞ്ച് വയസുകാരനായ ഷേരുവിനെയാണ് കാണാതായത്.
Published : October 6, 2025 at 4:11 PM IST
തമിഴ്നാട്: ചെന്നൈ വണ്ടലൂര് മൃഗശാലയില് നിന്നും സിംഹം അപ്രത്യക്ഷമായി. ട്രെക്കിങ് മേഖലയിലേക്ക് തുറന്ന് വിട്ട ഷേരുവെന്ന സിംഹത്തെയാണ് കാണാതായത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രദേശവാസികള്ക്ക് ജാഗ്രത നിര്ദേശം നല്കി മൃഗശാല അധികൃതര്. 20 ഏക്കറോളം വരുന്ന ട്രെക്കിങ് മേഖലയില് സിംഹത്തിനായുള്ള തെരച്ചില് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ഡ്രോണുകളും തെര്മല് ഇമേജിങ് ക്യാമറകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് തെരച്ചില് നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 06) രാവിലെയാണ് അഞ്ച് വയസുകാരനായ ഷേരുവിനെ മൃഗശാലയില് നിന്നും കാണാതായത്. ട്രെക്കിങ് മേഖലയില് തുറന്ന് വിട്ട സിംഹങ്ങള് രാവിലെ പതിവായി തീറ്റ നല്കുന്നയിടത്ത് എത്താറുണ്ട്. എന്നാല് ഷേരു ഭക്ഷണത്തിനായി എത്താതിരുന്നതാണ് ജീവനക്കാരില് സംശയം ഉളവാക്കിയത്.
ഷേരുവിനെ സവാരിക്ക് വിടാനുള്ള സാഹചര്യം: വണ്ടലൂർ മൃഗശാലക്കുള്ളില് ഏകദേശം 25 ഏക്കർ വനഭൂമിയാണ് സിംഹങ്ങള്ക്കായുള്ളത്. ഇവിടെ തുറന്നുവിടുന്ന സിംഹങ്ങളെ സന്ദര്ശകര്ക്ക് മ്യഗശാലശാലയുടെ പ്രത്യേക വാഹനത്തില് പോയി അടുത്ത് നിന്നും കാണാം. ഒരേ സമയം രണ്ട് സിംഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക.
നിലവില് ഇവിടെ തുറന്ന് വിട്ട സിംഹത്തിന് പ്രായമായത് കൊണ്ടാണ് ഷേരുവിനെ തുറന്ന് വിടാന് മൃഗശാല അധികൃതര് തീരുമാനിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് (ഒക്ടോബര് 02) ആദ്യമായി ഷേരുവിനെ തുറന്ന് വിട്ടത്. മൂന്ന് ദിവസം മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്ന സിംഹത്തെ ഇന്ന് കാണാതാവുകയായിരുന്നു.
ബെംഗളൂരു ബന്നാർഘട്ട ബയോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഷേരുവിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. വണ്ടല്ലൂരിൽ എത്തിച്ച ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഷേരുവിനെ അധികൃതർ സഫാരി മേഖലയിലേക്ക് തുറന്ന് വിടുന്നത്.
പ്രതികരിച്ച് മൃഗശാല ഡയറക്ടർ: മൃഗശാലയിലെ സിംഹങ്ങളെ തുറന്ന് വിട്ട ഇടം 15 അടി ഉയരമുള്ള ഇരുമ്പ് കമ്പിവേലി കൊണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കിയതാണെന്നും അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാന് സാധിക്കില്ലെന്നും മൃഗശാല ഡയറക്ടര് പറഞ്ഞു. സിംഹം വനമേഖലയില് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഷേരുവിനായി തെരച്ചില് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഡയറക്ടര് പറഞ്ഞു.
ട്രെക്കിങ് മേഖലയിലുള്ള സിംഹങ്ങള് സാധാരണയായി തീറ്റ നല്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വരാറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ഷേരു തീറ്റ നൽകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നില്ലെന്നും വണ്ടലൂർ മൃഗശാല അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ മണികണ്ഠന് പറഞ്ഞു. മൃഗശാലയിലെ ഭുവന എന്ന സിംഹത്തെ ട്രെക്കിങ് മേഖലയിലേക്ക് തുറന്ന് വിട്ടപ്പോഴും സമാന സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസം തീറ്റ നല്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് വരാതെ ഭുവന വനമേഖലയില് തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഭുവന തീറ്റ നല്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തുവെന്നും മണികണ്ഠന് പറഞ്ഞു.
വണ്ടലൂർ മൃഗശാല: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മൃഗശാലയാണ് വണ്ടലൂർ അരിഗ്നർ അണ്ണാ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്. ഏകദേശം 1490 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഈ പാർക്കിൽ 180 ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട 2,500ലധികം മൃഗങ്ങളുണ്ട്. ദിവസവും ധാരാളം വിനോദ സഞ്ചാരികൾ ഈ പാർക്ക് സന്ദർശിക്കുന്നു. നിലവില് ഇവിടെ ശങ്കർ, ജയ, ഭുവന തുടങ്ങി ഏഴ് സിംഹങ്ങളുണ്ട്.
