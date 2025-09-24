ETV Bharat / bharat

സൈനികൻ്റെ രണ്ട് വയസുള്ള മകനെ പുലി പിടിച്ചു; സംഭവം വീട്ടു മുറ്റത്ത് വച്ച്, വൈകാരിക പ്രതികരണവുമായി കുടുംബം

കുട്ടിയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും വനം വകുപ്പും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

സൈനികനും ഭാര്യയും (ETV Bharat)
നാസിക്: സൈനികൻ്റെ രണ്ട് വയസുള്ള മകനെ പുള്ളിപ്പുലി പിടിച്ചു. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ നാസിക്കിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. വീടിന് പുറത്ത് കളിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈനികനായ ഗംഗാധരൻ്റെ രണ്ട് വയസുള്ള മകനെയാണ് പുള്ളിപ്പുലി പിടികൂടിയത്. സെപ്റ്റംബർ 23 ന് രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം.

കുട്ടിയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും വനം വകുപ്പും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇതേ പ്രദേശത്ത് വീടിന് പുറത്തു വച്ച് മൂന്നര വയസുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പുലി ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ആർട്ടിലറി സെൻ്ററിലെ റെക്കോർഡ്‌സ് ഓഫിസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗംഗാധരൻ്റെ രണ്ട് വയസുള്ള മകൻ ശ്രുതിക്കിനെ വീടിന് പുറത്തുനിന്ന് പുള്ളിപ്പുലി പിടിച്ചത്. തുടർന്ന് പുലി കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയെന്നും ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു. സംഭവം അറിഞ്ഞയുടൻ നാട്ടുകാര്‍ ഓടിക്കൂടി തെരച്ചില്‍ നടത്തിയെങ്കിലും പുലിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല.

പുലിക്കായി തെരച്ചില്‍ നടത്തുന്നു (ETV Bharat)

തങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ വച്ചാണ് തൻ്റെ മകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് ഗംഗാധരൻ പറഞ്ഞു. "ഞാനും ശ്രുതിക്കും വീടിന് പുറത്ത് മുറ്റത്തായിരുന്നു. പുള്ളിപ്പുലി പെട്ടെന്ന് ചാടി ശ്രുതിക്കിനെ ആക്രമിച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്ത് പുള്ളിപ്പുലിയുടെ നേരെ എറിഞ്ഞ് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ പുള്ളിപ്പുലി ശ്രുതിക്കിനെ എടുത്ത് മുന്നിലുള്ള കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മതിലിൽ ചാട, തുടര്‍ന്ന് വനത്തിലേക്ക് ഓടി. എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ വച്ചാണ് പുള്ളിപ്പുലി എൻ്റെ ശ്രുതിക്കിനെ കൊണ്ടുപോയത്" ഗംഗാധരൻ വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചു.

പുലിക്കായി തെരച്ചില്‍ നടത്താനെത്തിയ സൈനിക സംഘം (ETV Bharat)

പുള്ളിപ്പുലികളുടെ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകൾ: നാസിക് ജില്ലയിലെ സിന്നാർ, നിഫാദ്, ദിൻഡോരി, ഇഗത്പുരി, മലേഗാവ്, ചാന്ദ്‌വാഡ്, തൃംബകേശ്വർ താലൂക്കുകൾ എന്നിവ പുള്ളിപ്പുലികളുടെ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഗോദാവരി, ദർണ, കദ്‌വ നദികൾ ഈ താലൂക്കുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു, കൂടാതെ ഈ നദികൾക്ക് ചുറ്റും വലിയ തോതിൽ കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. കരിമ്പിൻ പാടങ്ങൾ പുള്ളിപ്പുലികൾക്ക് ആശ്രയമാകുന്ന സുരക്ഷിതമായ താവളമാണ്.

പുലികൾ ഇര തേടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്താറുണ്ട്, ആടുകൾ, തെരുവ് നായ്ക്കൾ എന്നിവയെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ഇവ എത്തുന്നത്. കരിമ്പ് വിളവെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമീപത്ത് തീ കത്തിച്ചു വയ്ക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇത് പുള്ളിപ്പുലി, ചെന്നായ്ക്കൾ, മാൻ, മറ്റ് വന്യമൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെ തടയും. പുലികൾ കുട്ടികളെ ആക്രമിക്കുന്നത് പതിവാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണമെന്നും മഹാരാഷ്‌ട്ര വനം വകുപ്പ് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

