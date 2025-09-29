ലഡാക്ക് കൊലപാതകങ്ങള്: അടുത്ത മാസം ആറിന് സര്ക്കാരുമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ചര്ച്ചയില് നിന്ന് പിന്മാറി ലേ അപ്പെക്സ് ബോഡി
ജനങ്ങളുടെ ഇടയില് ദുഃഖവും ഭീതിയുമുണ്ട്. ആദ്യം അത് പരിഹരിക്കണം. അതിന് ശേഷം ചര്ച്ച പരിഗണിക്കാമെന്നും ലേ ഉന്നതാധികാര സമിതി.
Published : September 29, 2025 at 8:02 PM IST
ശ്രീനഗര്: കേന്ദ്ര സര്ക്കാരുമായി നിശ്ചയിച്ച ചര്ച്ചയില് നിന്ന് പിന്മാറി ലേ അപ്പെക്സ് ബോഡി( എല്എബി). ലേയില് കഴിഞ്ഞ മാസമുണ്ടായ അക്രമസംഭവങ്ങളെ തുടര്ന്ന് പ്രദേശത്ത് ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചര്ച്ചയില് നിന്ന് പിന്മാറിയിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തമാസം ആറിനാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പ്രതിനിധികളുമായി ഡല്ഹിയില് കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥകള് പാലിക്കാത്ത പക്ഷം ചര്ച്ചയ്ക്കില്ലെന്നാണ് ഉന്നതാധികാര സമിതി നേതാവ് തപസ്തന് ചെവാങ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു. ഈ മാസം 24ന് നടന്ന അക്രസംഭവങ്ങളില് നാല് പേര്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടമാകുകയും അന്പതിലേറെ പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ലേയില് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടു വരേണ്ടത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലഡാക്ക് ഭരണകൂടവും പ്രാദേശിക അധികൃതരും സാഹചര്യങ്ങള് ശാന്തമാക്കാന് രംഗത്തിറങ്ങണമെന്നും ജനങ്ങളുടെ ഭയം ദൂരീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജനങ്ങളുടെ ഇടയില് ദുഃഖവും ഭീതിയുമുണ്ട്. ആദ്യം അത് പരിഹരിക്കണം. അതിന് ശേഷം ചര്ച്ച പരിഗണിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അക്രമസംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകന് സോനം വാങ്ചുക് അടക്കമുള്ളവരെയെല്ലാം വിട്ടയക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലേ അപ്പെക്സ് ബോഡി ദീര്ഘകാലമായി ലഡാക്കിന്റെ പൂര്ണ സംസ്ഥാന പദവിക്കായി പോരാടുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ ആറാം പട്ടികയില് പെടുത്തി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഇവര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. Also Read: തന്നെ ബലിയാടാക്കാനുള്ള തന്ത്രമെന്ന് വാങ്ചുക്, ലഡാക്ക് അതിക്രമങ്ങളുടെ കുറ്റം തന്റെ മേല് ചാരുന്നു
അക്രമസംഭവങ്ങളെ തുടര്ന്ന് ലേയിലെമ്പാടും ഹര്ത്താലിന് ലേ അപ്പെക്സ് ബോഡിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.
കാര്ഗില് ഡെമോക്രാറ്റിക് സഖ്യവും ലേ ഉന്നതാധികാരസമിതിയുടെ നിബന്ധനകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു. വാങ്ചുക്കിനെ നിരുപാധികം ഉടനടി വിട്ടയക്കണമെന്ന് കെഡിഎ നേതാവ് സജാദ് കാര്ഗില് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദേശീയ സുരക്ഷ നിയമപ്രകാരമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജോധ്പൂര് ജയിലിലടച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ. നിരവധി യുവനേതാക്കളും ഇദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ട്.
കാര്ഗില് വികസന സമിതി സ്വതന്ത്ര ജുഡീഷ്യല് അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അക്രമസാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഇന്റലിജന്സ് റിപ്പോര്ട്ട് ഭരണകൂടം അവഗണിച്ചെന്നും അവര് ആരോപിക്കുന്നു.
അതേസമയം ലഡാക്കില് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങള് തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 24ന് സംഘർഷമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത 2023ൻ്റെ (ബിഎൻഎസ്എസ്) സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരമുള്ള നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പ്രദേശത്ത് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലയിൽ അഞ്ചോ അതിലധികമോ ആളുകളെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുന്നത് കർശനമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു റാലിയോ മാർച്ചോ നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്പൂര്ണ സംസ്ഥാന പദവി അനുവദിക്കാനും ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളില് ഉള്പ്പെടുത്താനുമുള്ള ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 44 പേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.