ലഡാക്ക് സംഘര്ഷം; മരണം അഞ്ചായി, നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച് അധികൃതര്, അന്പത് പേര് കസ്റ്റഡിയില്
ലേയിലും സംഘര്ഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വാഹനങ്ങള് അഗ്നിക്കിരയാക്കി. ബിജെപി കാര്യാലയം നശിപ്പിച്ചു. നേതാക്കള് അക്രമങ്ങളെ അപലപിച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയതിന് പിന്നാലെ നിരോധനാജ്ഞയുമായി അധികൃതര്.
Published : September 25, 2025 at 2:01 PM IST
ശ്രീനഗര്: ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തില് മരണം അഞ്ചായി. ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒരാള് കൂടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതോടെയാണ് മരണ സംഖ്യ ഉയര്ന്നത്.
കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില് അധികൃതര് അമ്പത് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഘര്ഷ ഭരിതമായ ലേയില് പൊലീസും അര്ദ്ധ സൈനിക വിഭാഗവും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തില് എണ്പതിലേറെ പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ലേ പട്ടണം ശാന്തമായെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
പരിക്കേറ്റവരില് മൂന്ന് പേര് നേപ്പാള് പൗരന്മാരാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞതായി പിടിഐ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. അക്രമത്തിന് പിന്നില് വിദേശ ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന കാര്യം പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഘര്ഷം കൂടുതല് വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയില് ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്ന സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ചര്ച്ച നടത്തണമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഭരണകൂടവും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം മേഖലയില് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായി ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന് അവകാശപ്പെട്ടു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 163ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം മേഖലയില് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതല് പ്രദേശത്ത് അക്രമസംഭവങ്ങളൊന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അഞ്ചിലേറെ പേര് ഒരിടത്ത് കൂടി നില്ക്കുന്നതിന് നിരോധനമുണ്ട്.
പ്രകോപനപരമായ ദൃശ്യങ്ങളും പഴയ ദൃശ്യങ്ങളും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് പങ്കിടരുതെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം ജനങ്ങള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. തെറ്റായ വിവരങ്ങള് അക്രമം ആളിക്കത്താന് കാരണമാകുമെന്നും മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ ചില ദൗര്ഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങള് ഉണ്ടായെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ സ്ഥിതിഗതികള് ശാന്തമായെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
സ്ഥിതിഗതികള് ശാന്തമായെങ്കിലും അസ്ഥിരതകള് തുടരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വന് തോതില് പ്രദേശത്ത് പൊലീസിനെയും അര്ദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചര്ച്ചകള് തുടരുന്നതായി അധികൃതര് പറഞ്ഞു. എന്നാല് വിഷയത്തില് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ഇടപെടണമെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രക്ഷോഭകര്. പന്ത് ഇപ്പോള് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കയ്യിലാണെന്നും കാര്ഗില് ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ നേതാവ് സജാദ് കാര്ഗിലി പറഞ്ഞു. ലഡാക്കിലെ ജനത സമാധാനത്തോടെ ഏറെക്കാലം കാത്തിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
2019ല് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തുണ്ടായ ചില അക്രമസംഭവങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഇവിടെ സ്ഥിതിഗതികള് ശാന്തമായിരുന്നു. എന്നാല് ബുധനാഴ്ച പതിനായിരങ്ങള് പട്ടിണി സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ലേയില് മാര്ച്ച് നടത്തിയതോടെയാണ് കാര്യങ്ങള് കൈവിട്ടത്. സംസ്ഥാന പദവിയും ഭരണഘടനയുടെ ആറാം പട്ടിക പ്രകാരം ഭരണഘടന സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു മാര്ച്ച്. ബിജെപി ഓഫീസിന് നേരെ മാര്ച്ചില് പങ്കെടുത്തവരില് ചിലര് അക്രമം അഴിച്ച് വിട്ടതോടെയാണ് സംഘര്ഷം ഉടലെടുത്തത്. ബിജെപി ഓഫീസിന് നേരെ ചിലര് കല്ലെറിയുകയും പൊലീസ് വാഹനമടക്കമുള്ളവ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
ലഡാക്ക് ഓട്ടോണമസ് ഹില് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൗണ്സില് സമുച്ചയത്തിലേക്ക ഒരു കൂട്ടം പ്രക്ഷോഭകര് ഇരച്ചെത്തിയെന്നും അധികൃതര് പറയുന്നു. ഇവരെ ഏറെ പണിപ്പെട്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് നീക്കം ചെയ്യാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും തീവയ്പ് അടക്കമുള്ള അക്രമങ്ങളിലേക്ക് ഇവര് കടന്നു. സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായതോടെ പൊലീസും കേന്ദ്ര റിസര്വ് പൊലീസ് സംഘവും ചേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തകരെ പിരിച്ച് വിടാന് കണ്ണീര് വാതകം പ്രയോഗിച്ചു. വൈകുന്നേരത്തോടെ നാല് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 22 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം അന്പതോളം പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സമാധാന പരമായ ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് പെട്ടെന്ന് അക്രമത്തിലേക്ക് കടന്നത്. സംസ്ഥാന പദവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തില് കാലാവസ്ഥ പ്രവര്ത്തകനായ സോനം വാങ് ചുക്കാണ് രംഗത്തുള്ളത്. പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ഇദ്ദേഹം പട്ടിണി സമരത്തിലാണ്. അക്രമങ്ങള് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോടെ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ഇദ്ദേഹം നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചു.
തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം എപ്പോഴും സമാധാനപരമായിരുന്നുവെന്ന് വാങ് ചുക് പിന്നീട് എക്സില് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശത്തില് പറഞ്ഞു. അക്രമം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് തനിക്ക് യുവാക്കളോട് പറയാനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷമായി തങ്ങള് ചെയ്യുന്നതിന് കടകവിരുദ്ധമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
VERY SAD EVENTS IN LEH— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) September 24, 2025
My message of peaceful path failed today. I appeal to youth to please stop this nonsense. This only damages our cause.#LadakhAnshan pic.twitter.com/CzTNHoUkoC
സര്ക്കാരിന്റെ നിശബ്ദതയാണ് ഇത്തരമൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള് എത്തിച്ചതെന്നും വാങ് ചുക്ക് പറഞ്ഞു. ലേയില് നിന്ന് ഡല്ഹി വരെ തങ്ങള് പദയാത്ര നടത്തി. നിരാഹാരം കിടന്നു. പരാതികള് നല്കി. എന്നിട്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അധികൃതര് തുറന്ന ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുവാക്കള് അക്രമരഹിത പാത സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകളും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അക്രമങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് റോമില് സിങ് ഡോങ്ക് പറഞ്ഞു. നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതോടെ എന്ഡിഎസ് മെമ്മോറിയല് പാര്ക്കില് എല്ലാവരും കൂടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങള് വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളില് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധം എല്എഎച്ച്ഡിസി ഓഫീസിലേക്ക് നീണ്ടതോടെ പൊലീസ് തടയാന് ശ്രമിച്ചു. ചിലര് പക്ഷേ പിന്മാറാന് തയാറായില്ല. കെട്ടിടത്തിന് ചിലര് തീയിട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തുടര്ന്നാണ് ലേയിലെമ്പാടും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. റാലികളടക്കമുള്ളവ നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. അഞ്ച് പേരില് കൂടുതല് സംഘടിക്കണമെങ്കില് മുന്കൂര് അനുമതി തേടണം. സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന ഉച്ചഭാഷിണികളിലൂടെയുള്ള പൊതുപ്രസംഗങ്ങള്ക്കും മറ്റും നിരോധനമുണ്ട്. ക്രമസമാധാന നില പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇത്തരം നടപടികളെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര് കാവിന്ദര് ഗുപ്ത അക്രമസംഭവങ്ങളെ അപലപിച്ചു. ഇരകളായവരുടെ ദുഃഖത്തില് പങ്കു ചേരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ലഡാക്കിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഇത്തരം അക്രമങ്ങള്. വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ആവശ്യങ്ങളില് ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്രസര്ക്കാര് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചില സംഘങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Lieutenant Governor of Ladakh, Kavinder Gupta, condemns the violence in Leh and appeals to everyone to maintain peace and harmony. #LehProtests | #LadakhProtest | #LehViolence pic.twitter.com/SMhojQYN0e— All India Radio News (@airnewsalerts) September 24, 2025
യുവാക്കളുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിനാണ് തങ്ങള് മുന്ഗണന നല്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴില്, വിനോദസഞ്ചാരം അടക്കമുള്ളവയ്ക്ക് മുന്തൂക്കം നല്കുന്നു. ഉപജീവനമാര്ഗവും റെക്കോര്ഡുകളും തകര്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് വച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ല.
അക്രമങ്ങള് ലഡാക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരികോത്സവത്തിന് മേലും കരിനിഴല് വീഴ്ത്തി. ലഡാക്ക് വാര്ഷികോത്സവത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങുകള് റദ്ദാക്കാന് അധികൃതര് നിര്ബന്ധിതരായി. നിരവധി പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാരും സാംസ്കാരിക സംഘങ്ങളും സഞ്ചാരികളും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണറടക്കമുള്ളവരും പങ്കെടുക്കേണ്ട പരിപാടി ആയിരുന്നു ഇത്. കലാകാരന്മാര്ക്കും സാംസ്കാരിക സംഘങ്ങള്ക്കും സഞ്ചാരികള്ക്കും നാട്ടുകാര്ക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അസൗകര്യത്തില് തങ്ങള് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വിവര പൊതുജനസമ്പര്ക്ക വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ഒരിക്കല് സമാധാനത്തിന്റെ മാതൃക ആയിരുന്ന ലഡാക്ക് ഇന്ന് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാര്ഗിലി ലഡാക്കില് പറഞ്ഞു. സര്ക്കാരിന്റെ പരാജയപ്പെട്ട കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയാറാകുക മാത്രമാണ് ഏക മാര്ഗമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംഘര്ഷത്തില് പൊലിഞ്ഞവരുടെ ജീവത്യാഗം നിഷ്ഫലമാകരുതെന്ന് ലേ അപ്പെക്സ് ബോഡി ചെയര്മാന് തപ്സ്ഥന് സവാങ് പറഞ്ഞു. ലഡാക്കിന്റെ ആവശ്യങ്ങള് ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളില് നിന്ന് പരിഹരിക്കണം. പ്രദേശത്തിന്റെ അതിര്ത്തിയിലെ സ്ഥാനവും കൂടുതല് അസ്ഥിരതകള് ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ വിരല് ചൂണ്ടുന്നത്. അതിര്ത്തിയില് നമുക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ടെന്നത് ഏവര്ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവര് ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുക്കാനിടയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സംഘര്ഷം കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണ്ണുതുറപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ജമ്മു കശ്മീര് മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു. ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല. 2019ല് ആഘോഷ പൂര്വം നല്കിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ പദവിയും ഇപ്പോള് അവര്ക്ക് വഞ്ചനയായി തോന്നുന്നുവെന്ന് ഒമര് എക്സില് കുറിച്ചു. ജമ്മുകശ്മീരിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സംസ്ഥാന പദവി ഇനിയും യാഥാര്ത്ഥ്യമായിട്ടില്ല. ചതിക്കപ്പെട്ടവരും നിരാശരുമായെന്ന തോന്നലാണ് നമുക്കും. എന്നാല് ജനാധിപത്യ മാര്ഗങ്ങളിലൂടെയും സമാധാനപരവും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടും നാം അത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
ജീവനുകള് നഷ്ടപ്പെട്ടതില് താന് അതീവ ദുഃഖിതനാണെന്ന് കശ്മീരിലെ മുഖ്യ മതപുരോഹിതനായ മിര്വായിസ് ഒമര് ഫാറൂഖ് എക്സില് കുറിച്ചു. ലഡാക്കിന് നല്കിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങള് പാലിച്ച് ഈ ജനതയെ ആദരിക്കുമെന്ന് താന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
Deeply saddened by the loss of precious human life in Ladakh protests. The aftershocks of the unilateral decision of dismemberment and downgrading of the state of J&K, and the unkept promises made to its people there after, are bearing these unfortunate consequences. Hope…— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) September 25, 2025