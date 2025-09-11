ETV Bharat / bharat

ബിഹാറിൽ 75 സീറ്റ് വേണം; മഹാസഖ്യത്തോട് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ഇടതു പാർട്ടികള്‍

ആകെയുള്ള 243 സീറ്റുകളിൽ 75 എണ്ണത്തിലും മത്സരിക്കാനാണ് പാർട്ടിയുടെ താത്‌പര്യം.

BIHAR ASSEMBLY POLLS CPIML NATIONAL DEMOCRATIC ALLIANCE congress
Grand alliance leaders during the conclusion of the 'Voter Adhikar Yatra', in Patna (ANI)
രാനിരിക്കുന്ന ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 75 സീറ്റ് വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇടതുപക്ഷപാർട്ടികള്‍. മുൻകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനത്തിൻ്റെയും ഫലത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെയുള്ള 243 സീറ്റുകളിൽ 75 എണ്ണത്തില്‍ മത്സരിക്കാനാണ് ഇടതു പാർട്ടികളുടെ താത്‌പര്യം.

ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മൂന്ന് പ്രധാന ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളായ സിപിഐഎംഎൽ, സിപിഐ, സിപിഎം ആണ് വരാനിരിക്കുന്ന ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 75 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് കൂട്ടായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ദരിദ്രരും പാർശ്വവത്‌കരിക്കപ്പെട്ടവരുമായ സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രവർത്തനവും സ്വാധീനവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം, ബിഹാറിലെ ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്കിൽ ആർജെഡി, കോൺഗ്രസ്, വികാസ്ഷീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി (വിഐപി) എന്നീ പാർട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരുടെയും അനുയായികളുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തം വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇടതു പാർട്ടികളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സിപിഐഎംഎൽ ആണ്, മത്സരിക്കാൻ ഔദ്യോഗികമായി 40 സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പട്‌നയിൽ നടന്ന മഹാസഖ്യ യോഗത്തിൽ ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് കോൺഗ്രസ് ബിഹാർ ഇൻചാർജ് കൃഷ്‌ണ തുടങ്ങിയവർ (ANI)

2020 ലെ ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ 19 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുകയും 12 സീറ്റുകൾ നേടുകയും ചെയ്‌തു. മറ്റ് എല്ലാ സഖ്യ കക്ഷികളെക്കാളും മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് നേടിയതും ഇവരാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐ 24 സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2020 ൽ മത്സരിച്ച 6 സീറ്റുകളിൽ 2 സീറ്റുകൾ സിപിഐ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 4 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുകയും 2 സീറ്റുകൾ നേടുകയും ചെയ്‌ത സിപിഎം 11 സീറ്റുകളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

പ്രതികരിച്ച് സിപിഐഎംഎൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി

'സഖ്യത്തിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററും രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി) നേതാവുമായ തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവിന് 40 സീറ്റുകളുടെ പട്ടിക ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് സീറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 38 ജില്ലകളിലായി വെറും ഒമ്പത് സീറ്റുകളിലാണ് മത്സരിച്ചതെ'ന്ന് സിപിഐഎംഎൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കുനാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കൈമൂർ, ഔറംഗാബാദ്, നളന്ദ, ഗയ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ജില്ലകളിൽ ഒരു സീറ്റിൽ പോലും മത്സരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബിഹാറിലെ ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വിജയത്തിന് പാർട്ടി നിർണായകമാണെന്ന് കുനാൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കാരണം ഇത് സഖ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ഘടനയെ സന്തുലിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. സിപിഐഎംഎൽ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്നും, പാർശ്വവത്‌കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഗൗരവമായി എടുക്കണമെന്നും സഖ്യത്തിനുള്ളിലെ സാമൂഹിക വൈരുധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും കുനാൽ പറഞ്ഞു. സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സീറ്റ് വിഭജിക്കണമെന്നും സിപിഐ ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ്മ പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐ കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഏകദേശം 24 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ സീറ്റ് വിഭജനം നീതിയുക്തവും ന്യായയുക്തവുമായിരിക്കണമെന്നും ശർമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വോട്ട് വിഹിതം

2020 ലെ ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐഎംഎല്ലിന് 3.16 ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതം ലഭിച്ചപ്പോൾ സിപിഐയുടേത് വെറും 0.83 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. സിപിഎമ്മിൻ്റെ വോട്ട് 0.65 ശതമാനവും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളും വെറും 29 സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് മത്സരിച്ചത്. ഇത് ഒരു യഥാർഥ ചിത്രം നൽകുന്നില്ല, കാരണം പാർട്ടികളുടെ വോട്ട് വിഹിതം അവർ മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തെയും നേടുന്ന വോട്ടുകളെയും ആശ്രയിയിച്ചാണ്.

Also Read: 'ദിവസങ്ങളെണ്ണി തുടങ്ങിക്കോളൂ'; സമരം അടിച്ചമർത്തിയ ബിഹാർ സർക്കാറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

