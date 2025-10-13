ETV Bharat / bharat

സീറ്റ് വിഭജനം നീളുന്നു; ബിഹാറില്‍ 'ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധി, ഇടതുപാർട്ടികൾ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു തുടങ്ങി

രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ആദ്യ ഘട്ടത്തിന് ഒക്ടോബർ 17-ഉം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് ഒക്ടോബർ 20-ഉം ആണ്.

Representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 13, 2025 at 11:14 PM IST

ദേവ് രാജ്

പട്‌ന: വരാനിരിക്കുന്ന ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഇൻക്ലൂസീവ് അലയൻസിൽ (ഇന്ത്യ) ഇതുവരെ സീറ്റ് വിഭജനം അന്തിമക്കിയില്ല. സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്‍ക്കെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.

സീറ്റ് കരാർ കൂടുതൽ വൈകിയാൽ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി), കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ളവരും ഇതേ പാത പിന്തുടരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. എന്നാല്‍ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് ചിലപ്പോള്‍ വിനാശകരമായേക്കാം.

സിപിഐ (എം) ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയത്. ബിഭൂതിപൂർ (സമസ്‌തിപൂർ), മഞ്ചി (സരൺ), പിപ്ര (കിഴക്കൻ ചമ്പാരൻ തുടങ്ങിയ നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. മതിഹാനി (ബെഗുസാരായി) നിയമസഭാ സീറ്റിലേക്കും സിപിഎം സ്ഥാനാര്‍ഥി ഉടന്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കും.

"വിഭൂതിപൂർ, മാഞ്ചി, പിപ്ര സീറ്റുകളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഖാക്കൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. 2020 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിഭൂതിപൂർ, മാഞ്ചി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഞങ്ങള്‍ വിജയിച്ചു. അജയ് കുമാറും സത്യേന്ദ്ര യാദവുമായിരുന്നു അന്നത്തെ എംഎല്‍എമാര്‍. പിപ്രയിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി രാജമംഗൽ പ്രസാദ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ അദ്ദേഹം രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരനായിരുന്നു, 80,000 ത്തിലധികം വോട്ടുകൾ നേടിയിരുന്നു." സിപിഐ (എം) ബീഹാർ സെക്രട്ടറി ലാലൻ ചൗധരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

2020 ൽ പാർട്ടി മതിഹാനി സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചെന്നും 765 വോട്ടുകളുടെ കുറവ് മൂലമാണ് അന്ന് ഞങ്ങള്‍ തോറ്റുപോയതെന്നും ചൗധരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ സീറ്റ് വിഭജനത്തിലെ കാലതാമസത്തെ കുറിച്ചും പ്രഖ്യാപനം കൂടാതെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചപ്പോൾ ചൗധരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾ അതിരുകടന്നിട്ടില്ല. 2010 ൽ ഞങ്ങൾ മത്സരിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. ഞങ്ങള്‍ ഒരു സീറ്റ് കൂടി തേടുകയാണ്."

സഖ്യം അതിശക്തമാണ്. എൻഡിഎയ്‌ക്കെതിരെ വെവ്വേറെ ജയിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അതിലെ എല്ലാ ഘടകകക്ഷികൾക്കും അറിയാം. അവർ ഐക്യത്തോടെ തുടരും. സീറ്റുകൾ പരിമിതമാണെന്നും അവർക്കറിയാം പക്ഷേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്കായി അവർ വിലപേശുകയാണെന്ന് സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച സിപിഐ (എം) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 17 ഉം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് ഒക്ടോബർ 20 ഉം ആണ്. അതേസമയം, സിപിഐ (എംഎൽ) നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തു. ഘോസി (ജെഹനാബാദ്) യില്‍ മത്സരിക്കുന്ന എംഎൽഎ രാംബാലി സിങിന് പാര്‍ട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം നൽകി. സിവാൻ, അർവാൾ ജില്ലകളിലെ നിരവധി നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ചൊവ്വാഴ്‌ച നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും. തുടർന്ന് ഈ ആഴ്‌ച അവസാനത്തോടെ മറ്റ് സീറ്റുകളിലേക്കും നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കും.

മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതികളും ഷെഡ്യൂളുകളും ഇതിനകം സിപിഐ (എംഎൽ) സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. സിപിഐ ഇതുവരെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ സീറ്റ് വിഭജന പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പാര്‍ട്ടി പറയുന്നു.

ഇന്ത്യസംഖ്യത്തിലെ സീറ്റ് വിഭജനത്തിലെ കാലതാമസവും നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച ആവശ്യങ്ങളും സഖ്യ കക്ഷികൾക്കിടയില്‍ തർക്കങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി . അതേസമയം ഐആർസിടിസി അഴിമതി കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ജനതാദൾ (ആർജെഡി) മേധാവി ലാലു പ്രസാദ്, ഭാര്യ റാബ്റി ദേവി, ഇളയ മകൻ തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവ് എന്നിവർക്കെതിരെ കോടതി സമന്‍സ് അയച്ചതും കാലതാമസത്തിന് മറ്റൊരു കാരണമായി. ലാലുവും തേജസ്വിയും കോടതിയില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരായതിന് ശേഷം സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിലെ തടസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ചര്‍ച്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയെയും ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധ്യത കാണുന്നു.

ജനതാദളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്‍മാരും സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കമാൻഡുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ വിഭജനം സംബന്ധിച്ച ഏകോപന സമിതിയുടെ ചെയർമാനായി തേജസ്വിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്‌തു. “കോൺഗ്രസിന് 55 സീറ്റും, സിപിഐഎംഎല്ലിന് 19 സീറ്റും, സിപിഐക്ക് ആറ് സീറ്റും, സിപിഎമ്മിന് നാല് സീറ്റും എന്ന ഫോർമുല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 140 ഓളം സീറ്റുകളിൽ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. വികാസ്ഷീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി (വിഐപി), ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച (ജെഎംഎം), ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂസീവ് പാർട്ടി (ഐഐപി) തുടങ്ങിയ മറ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് ശേഷിക്കുന്ന 21 സീറ്റുകളിൽ ഇടം ലഭിക്കും. ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നതിനാൽ എണ്ണത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.” ആർജെഡി നേതാവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രീയ ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടിക്ക് അര്‍ഹിക്കുന്ന പ്രാതിനിത്യം നല്‍കാത്തതിനാല്‍ പാര്‍ട്ടി ഇന്ത്യ സഖ്യം വിടുന്നതായും വാർത്തകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ നിലനിര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സഖ്യകക്ഷികള്‍ പറയുന്നു. ആർജെഡിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ബീഹാർ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (ബിപിസിസി) പ്രസിഡൻ്റ് രാജേഷ് കുമാർ ബിഹാർ അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (എഐസിസി) ഇൻചാർജ് കൃഷ്‌ണ അല്ലവാരു എന്നിവര്‍ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി കൂടിയാലോചിക്കാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയി.

“ഇന്ത്യ സംഖ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും, പ്രത്യേകിച്ച് ബീഹാറിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി ജിയുടെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് അവതരിപ്പിച്ചു. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആവശ്യമായതും വ്യക്തവുമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി. അന്തരീക്ഷം പോസിറ്റീവ് ആണ്. സീറ്റ് വിഭജന പ്രഖ്യാപനത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. മറ്റ് സഖ്യകക്ഷികളുമായി സംയുക്തമായി ഇത് ചെയ്യും” രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകള്‍ക്കായി തേജസ്വി രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ബിപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. 76 സീറ്റുകളിൽ നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കാൻ പാർട്ടി തയ്യാറാണെന്നും സീറ്റ് വിഭജന പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നൽകാമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി 70 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുകയും 19 സീറ്റുകൾ നേടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. അതേസമയം, സീറ്റ് വിഭജനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആർ‌ജെ‌ഡി 19 സീറ്റുകൾ മാത്രമേ മാറ്റിവെക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് സി‌പി‌ഐ‌എം‌എൽ ബിഹാർ സെക്രട്ടറി കുനാൽ പറഞ്ഞു.

“ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന 19 സീറ്റുകളിൽ 18 എണ്ണം 2020 ൽ ഞങ്ങൾ മത്സരിച്ച അതേ സീറ്റുകളാണ്. ഔറൈ (മുസാഫർപൂർ) സീറ്റിന് പകരം മറ്റൊരു സീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ബരാച്ചട്ടി, രാജ്‌ഗിർ, ബിഹാർഷരീഫ്, ഗൈഘട്ട്, ഹയാഘട്ട് എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ സീറ്റുകൾ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. സീറ്റ് വിഭജനം സഹാനുഭൂതിയും മാന്യവുമായിരിക്കണം.” കുനാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

60 ഉം 70 ഉം സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടവരെപ്പോലെ തൻ്റെ പാർട്ടി യുക്തിരഹിതമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നില്ലെന്ന് സി‌പി‌ഐ‌എം‌എൽ ബിഹാർ സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സീറ്റ് വിഭജനം ഇതുവരെ അന്തിമമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ലാലുവും തേജസ്വിയും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരുന്നതുവരെ തൻ്റെ പാർട്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും സിപിഐ ബീഹാർ സെക്രട്ടറി രാം നരേഷ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. “ലാലുവും തേജസ്വിയും പട്‌നയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. 24 നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു പാൻ-ബീഹാർ പാർട്ടിയാണ് അര്‍ഹിക്കുന്ന സീറ്റുകള്‍ നമ്മള്‍ക്ക് കിട്ടണം.” പാണ്ഡെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

രണ്ടാം ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭിച്ചിട്ടും സീറ്റ് വിഭജനത്തിലെ കാലതാമസം "ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തകരിലും പിന്തുണക്കാരിലും നിരാശയ്ക്ക്" കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പാണ്ഡെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതോടൊപ്പം ആർ‌ജെ‌ഡിയും കോൺഗ്രസും മറ്റുള്ളവരെയും പരിഗണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹാറിലും പിന്നീട് കേന്ദ്രത്തിലും ബിജെപി - ആർ‌എസ്‌എസ് - എൻ‌ഡി‌എ സഖ്യത്തെ പുറത്താക്കാൻ ഇടതുപക്ഷവും മതേതര പാർട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്ന വിശാലമായ സഖ്യം അനിവാര്യമാണെന്ന് സിപിഐ ബീഹാർ സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

